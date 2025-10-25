Ăn cà tím thường xuyên, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra với cơ thể

Cà tím không chỉ là một loại rau củ có hình thức đẹp mắt mà còn cung cấp các chất dinh dưỡng tốt cho đường ruột và tim mạch.

Natalie Rizzo, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho biết cà tím rất ít calo nhưng lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, vỏ của nó là nguồn cung cấp tuyệt vời cả chất xơ và chất chống oxy hóa. Loại rau này cũng chứa nước, điều này rõ ràng rất tốt cho cơ thể.

Trong một cốc cà tím nấu chín, bạn sẽ nhận được 35 calo, 0,8g protein, 0,2g chất béo, 8,6g carbohydrate, 2,5g chất xơ.

Cà tím giàu chất xơ và chất chống oxy hóa (Ảnh: Medical News Today).

Lợi ích sức khỏe của cà tím

Một trong những lợi ích dinh dưỡng lớn nhất của cà tím là hàm lượng chất xơ. Chỉ với 35 calo mỗi cốc, bạn sẽ nhận được 2,5g chất xơ, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và nhiều lợi ích khác.

"Mọi người không biết rằng chất xơ liên kết với cholesterol trong cơ thể, và sau đó nó thực sự giúp bạn loại bỏ cholesterol ra khỏi cơ thể. Điều này mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe tim mạch. Và chất xơ giúp bạn cảm thấy no hơn", bà Rizzo giải thích.

Một lợi ích lớn khác của cà tím là nó giàu chất chống oxy hóa, cũng hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

"Cà tím chứa rất nhiều polyphenol, một trong số đó là anthocyanin, tạo nên màu tím đậm, xanh lam của cà tím", Shelly Wegman, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại UNC Rex Nutrition Services, chia sẻ với TODAY.com. Bạn cũng có thể tìm thấy anthocyanin trong các loại thực phẩm có màu sắc tương tự khác như quả việt quất và quả mâm xôi đen.

Anthocyanin có lợi cho sức khỏe tim mạch và có thể giúp chống lại tác hại của các gốc tự do, đồng thời mang lại lợi ích chống viêm.

"Chúng chống lại tình trạng viêm mãn tính, kéo dài trong thời gian dài và có liên quan đến các bệnh mãn tính, như bệnh tim, ung thư, và thậm chí cả chứng mất trí nhớ và Alzheimer. Nếu bạn ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, điều đó sẽ làm giảm tình trạng viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh đó theo thời gian", Rizzo nói.

Và những hợp chất độc đáo này là một phần lý do tại sao Wegman gọi cà tím là một trong những loại rau củ lành mạnh nhất mà bạn có thể ăn.

Wegman cho biết, bên cạnh chất chống oxy hóa, cà tím còn cung cấp một số vitamin và khoáng chất thiết yếu, bao gồm kali, folate và mangan.

Bà đặc biệt nhấn mạnh đến mangan, chất góp phần vào quá trình chuyển hóa glucose, carbohydrate, cholesterol và axit amin. Mangan cũng hỗ trợ quá trình đông máu, do đó giúp chữa lành vết thương.

Mangan là một khoáng chất vi lượng, vì vậy chúng ta chỉ cần một lượng nhỏ để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Và cà tím là một nguồn cung cấp tốt.

Bên cạnh đó, theo Healthline, thêm cà tím vào chế độ ăn uống có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Nguyên nhân chủ yếu là do cà tím có nhiều chất xơ.

Chất xơ có thể làm giảm lượng đường trong máu bằng cách làm chậm tốc độ tiêu hóa và hấp thụ đường trong cơ thể. Quá trình hấp thụ chậm hơn giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định và ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến và tụt giảm đột ngột.

Các nghiên cứu khác cho thấy polyphenol, hợp chất thực vật tự nhiên có trong các loại thực phẩm như cà tím, có thể làm giảm quá trình hấp thụ đường và tăng tiết insulin, cả hai đều có thể giúp hạ đường huyết.

Cà tím phù hợp với các khuyến nghị về chế độ ăn uống hiện tại để kiểm soát bệnh tiểu đường, bao gồm chế độ ăn nhiều chất xơ, nhiều ngũ cốc nguyên hạt và rau.

Một số lưu ý khi ăn cà tím

Theo Medical News Today, một số người không nên tiêu thụ quá nhiều cà tím.

Nasunin, một chất phytochemical trong cà tím, liên kết với sắt và loại bỏ nó khỏi tế bào. Quá trình này, được gọi là thải sắt, có thể hữu ích cho những người có quá nhiều chất sắt trong cơ thể. Trong khi đó, những người có lượng sắt thấp không nên tiêu thụ lượng lớn thực phẩm có chứa nasunin.

Cà tím chứa oxalat mặc dù chúng có ít hơn hầu hết các loại trái cây và rau quả. Oxalat có thể góp phần hình thành sỏi thận ở một số người dễ hấp thụ oxalat hơn. Nếu không điều trị, sỏi thận có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính hoặc tử vong do thận.

Thực phẩm có chứa oxalat chẳng hạn như cà tím, có thể không phù hợp với những người dễ bị sỏi thận. Bất cứ ai mắc bệnh này nên hạn chế ăn thực phẩm có chứa oxalat.