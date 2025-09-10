Màn gọi tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú bất ngờ “bùng nổ” mạng xã hội

Sự kiện diễn ra vào chiều qua, ngày 9/9, trong khuôn khổ chương trình “Match Day”. Hàng năm, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức “Match Day” vào ngày này để các tân bác sĩ nội trú đăng ký chuyên ngành sau khi vượt qua kỳ thi khó khăn nhất của ngành Y.

Chương trình Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam, năm nay vừa tròn 50 năm.

Clip đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội (Nguồn: Nhà trường).

Theo quy định, các tân bác sĩ nội trú sẽ lần lượt bước lên vị trí đặt micro, hô tên và số thứ tự của mình theo điểm thi và chọn chuyên ngành hiển thị ở màn hình trên sân khấu. Thí sinh điểm cao nhất sẽ được chọn đầu tiên. Mỗi chuyên ngành đủ chỉ tiêu sẽ đóng lại. Những thí sinh ở phía dưới danh sách sẽ phải chọn các chuyên ngành khác còn chỉ tiêu.

Ngày Match Day năm nay chứng kiến sức hút mạnh mẽ của chuyên ngành Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình. Trong 20 tân bác sĩ nội trú điểm cao nhất, có tới 7 bác sĩ chọn Sản phụ khoa và 4 bác sĩ chọn Phẫu thuật tạo hình. Trong khi đó, chỉ tiêu của Phẫu thuật tạo hình chỉ có 6. Điều này dẫn tới việc các bác sĩ ở vị trí 30 trở xuống không còn cơ hội nếu có ý định chọn chuyên ngành này trước đó.

Có 2 bác sĩ đã không chọn chuyên ngành nào. Điều này có thể do chuyên ngành mà bác sĩ đặt nguyện vọng đã sớm hết chỉ tiêu. Việc không chọn chuyên ngành nào đồng nghĩa với việc ứng viên từ bỏ chương trình bác sĩ nội trú.

Vài năm trở lại đây, sự kiện Match Day của Trường Đại học Y Hà Nội được sự quan tâm mạnh mẽ nhờ sự lan toả của các clip ngắn trên Facebook, YouTube hay TikTok. Tuy nhiên, chưa năm nào sự kiện này gây hiệu ứng như năm nay.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cũng từng học bác sĩ nội trú, là 1 trong 31 người trúng tuyển từ tổng số 170 bác sĩ đủ tiêu chuẩn được thi.

Theo chia sẻ của ông, trước đây số lượng sinh viên đỗ chương trình nội trú rất ít, còn năm nay chỉ tiêu là 426 bác sĩ nội trú cho tất cả các chuyên ngành trong tổng số 987 thí sinh (cả trong và ngoài trường Y Hà nội) tham dự. Tỷ lệ trúng tuyển chương trình đạt hơn 43%.

Mỗi tân bác sĩ vừa trúng tuyển sẽ có thứ hạng đỗ từ 1 đến 426. Giai đoạn "gay cấn" nhất là tìm hiểu mình sẽ theo ngành nghề nào trong tương lai. Thông thường, mỗi bác sĩ sẽ dự định sẵn một vài nguyện vọng để bước vào Match Day.

“Sự hồi hộp là do mỗi chuyên ngành đều có chỉ tiêu nhất định như Phụ sản 15, Răng hàm mặt 15 hay Nội tim mạch 20.... Chính vì vậy nếu các bạn đỗ thứ hạng cao trên mình chọn hết chuyên ngành mình yêu thích thì chẳng còn cách nào khác, đành chọn nguyện vọng 2. Thậm chí những người điểm thi thấp phải chuẩn bị sẵn nguyện vọng 4,5...

Rất ít các bạn đã đỗ nội trú bỏ học. Vì tiếc công sức bỏ ra nên nhiều khi phải chọn một ngành chưa chắc đã đam mê. Đấy chính là nhược điểm của cách lựa chọn này”, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.

Ông cũng nhận định, nhiều trường hợp bác sĩ đỗ điểm cao, luôn nghĩ đến những chuyên ngành "hot" của những năm trước, tâm lý chạy theo đám đông. “Hậu quả là nhiều người không thực sự đam mê nên dù thủ khoa đầu vào nhưng cũng không vượt trội ở đầu ra thậm chí còn khó xin việc ở những cơ sở y khoa uy tín”.

“Chính vì vậy, theo tôi cần tìm hiểu thật kỹ chuyên ngành mình lựa chọn vì nó sẽ gắn bó và thay đổi cả cuộc đời mình. Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi. Nội trú là một con đường vinh quang đầy chông gai, nhưng cũng không phải con đường duy nhất. Hãy lắng nghe cả trái tim để có một tương lai do chính bản thân mình lựa chọn”, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu khuyên các tân bác sĩ nội trú.