Á khoa bác sĩ nội trú học 12 tiếng mỗi ngày, yêu thích khâu vết thương

Hoàng Mai Phương - nữ bác sĩ đỗ Á khoa chương trình nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội - là 1 trong những nhân vật thu hút sự chú ý của công chúng trong đoạn clip chọn chuyên ngành nội trú gây sốt trên mạng.

Hoàng Mai Phương - Á khoa chương trình nội trú Trường Đại học Y Hà Nội (Nguồn: Nhà trường).

Được xướng tên ở vị trí thứ 2 sau thủ khoa Vũ Ngọc Duy, Hoàng Mai Phương là người đầu tiên chọn phẫu thuật tạo hình - chuyên ngành chỉ có 6 chỉ tiêu, thuộc nhóm chuyên ngành "hot" nhất trong 5 năm trở lại và luôn "cháy" chỉ tiêu sớm nhất.

Hoàng Mai Phương tại sự kiện Match Day - đăng ký chuyên ngành nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: ĐH Y Hà Nội).

Bác sĩ Phương cho biết, ngay từ khi đi lâm sàng ở năm thứ 4 đại học, cô đã yêu thích ngoại khoa, thích được khâu vết thương cho bệnh nhân. Nếu như không ít sinh viên y khoa sợ máu, sợ động vào dao kéo thì bác sĩ Phương ngược lại, "hoàn toàn không có phản ứng gì với máu hay dịch trong phòng hậu phẫu".

Tới năm thứ 5, bác sĩ Phương chính thức được học phẫu thuật tạo hình và tìm thấy ý nghĩa trong công việc tại chuyên ngành này.

Hoàng Mai Phương bên gia đình trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi vẫn nhớ một ca lâm sàng được các thầy dẫn làm ví dụ, đó là một bé gái có vết bớt đen rất dài ở thân. Qua mỗi lần phẫu thuật, vết bớt đó lại nhỏ đi một chút. Ở bức ảnh chụp cuối cùng lúc bệnh nhi đã lớn, vết bớt hoàn toàn biến mất, em trở thành một cô bé rất xinh xắn.

Giây phút ấy, tôi thấy phẫu thuật tạo hình thật diệu kỳ và nuôi ước mơ sẽ trở thành bác sĩ phẫu thuật tạo hình trong tương lai", bác sĩ Phương chia sẻ.

Tuy nhiên, từ ước mơ đến hiện thực là một hành trình khó khăn. Trước kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay, Hoàng Mai Phương vô cùng lo lắng. Cô cho biết, chương trình nội trú 2025 thay đổi hoàn toàn từ cách đào tạo đến cách thi. Đề thi sử dụng ngân hàng hơn 2.000 câu hỏi, nội dung gắn nhiều với lâm sàng, đòi hỏi quá trình học tập phải rất nghiêm túc, tập trung.

"Các sinh viên chỉ có 2 tháng để ôn thi, kể từ sau lễ tốt nghiệp. Vì thế hầu như ai cũng lên giảng đường từ sáng đến tối để "cày". Trường có 10 giảng đường thì tất cả đều kín chỗ.

Kỳ thi nội trú rất cạnh tranh, chuyên ngành phẫu thuật tạo hình càng cạnh tranh hơn vì chỉ tiêu rất thấp. Tôi không nghĩ là mình có cơ hội. Nhưng may mắn là khi nhận kết quả, điểm của tôi cao thứ 2", bác sĩ Phương nói.

Hoàng Mai Phương (thứ 2 từ trái qua) cùng thầy và đồng nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với số điểm Á khoa, Hoàng Mai Phương là người thứ 2 được chọn bất kỳ chuyên ngành nào mình thích - đặc quyền chỉ dành cho những người dẫn đầu kỳ thi nội trú.

Nếu chỉ tính riêng ở chuyên ngành phẫu thuật tạo hình, cô là thủ khoa.

Nhìn lại 6 năm học y khoa và trước mắt là 3 năm nội trú, Hoàng Mai Phương cho hay cô chưa từng ngại ngần. "6 năm nghe rất dài và thực sự là dài so với tất cả các chương trình đào tạo bậc đại học khác. Nhưng với tôi, thời gian trôi rất nhanh. Học và thi cứ nối tiếp nhau là hết 6 năm", bác sĩ Phương chia sẻ.

Hoàng Mai Phương từng là học sinh chuyên hoá Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm. Quê gốc của cô ở Cao Bằng, là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cô thi đỗ Trường Đại học Y Hà Nội với số điểm vừa đủ điểm chuẩn.

Bác sĩ Phương thừa nhận, cô học y khoa chỉ vì học khối B00 ở bậc phổ thông, mặc nhiên đặt nguyện vọng 1 là trường Y như mọi học sinh chuyên hoá, sinh khác. Nhưng quá trình học tập đã giúp cô tìm thấy mục tiêu và đam mê.

Sự kiện Match Day nhằm "ghép đôi" tân bác sĩ với chuyên ngành nội trú diễn ra vào chiều 9/9, tại Trường Đại học Y Hà Nội. Đoạn clip ghi lại cảnh các bác sĩ hô tên, số thứ tự và chuyên ngành lựa chọn lập tức gây hiệu ứng lan toả mạnh mẽ trên mạng. Công chúng thích thú khi được chứng kiến những gương mặt "tinh hoa" đăng ký chuyên ngành sau khi vượt qua kỳ thi khó khăn nhất của ngành Y.

Chương trình Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam, năm nay vừa tròn 50 năm.

Kỳ thi được tổ chức vào tháng 8 hàng năm, đối tượng dự thi là sinh viên vừa tốt nghiệp các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt. Mỗi bác sĩ chỉ được thi chương trình nội trú một lần duy nhất trong đời.

Trong bản hướng dẫn đăng ký chuyên ngành, Trường Đại học Y Hà Nội nhắn nhủ các tân bác sĩ: "Nếu đến thứ tự đăng ký mà không còn chỉ tiêu chuyên ngành bạn thực sự yêu thích, hoặc bạn có một định hướng khác cho tương lai, và con đường học nội trú không phải là duy nhất thì bạn hãy mạnh dạn từ bỏ quyền lựa chọn chuyên ngành.

Nếu định hướng tương lai của bạn là một hướng đi khác, thì hãy dành cơ hội cho các bạn phía sau mong muốn được tham dự khóa học. Nếu bạn đã đăng ký chuyên ngành, nhưng không nhập học vì một lý do hoặc định hướng khác sẽ làm mất cơ hội được tham gia khóa học của các bạn khác".

Một tân bác sĩ có số thứ tự 61 đã từ bỏ chương trình nội trú này. Trên thực tế, bác sĩ đã lựa chọn chương trình nội trú tại một trường đại học tư nhân.