Ăn kẹo "lạ", hai chị em bất ngờ dương tính với cần sa

Tối 20/9, BSCKI Bùi Anh Triết, Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) thông tin, đơn vị này vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân gồm một bệnh nhi 9 tuổi và người chị 22 tuổi trong tình trạng hoảng loạn nghi do ngộ độc sau khi ăn kẹo không rõ xuất xứ.

Một trong 2 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Ảnh: BV).

Điều tra bệnh sử, người nhà cho hay, cả hai được phát hiện ngộ độc khi cùng gia đình ăn bánh kẹo của người quen mang từ nước ngoài về. Hai chị em đều ăn chung một loại kẹo dẻo bọc trong túi zipper, không có bao bì, nhãn mác.

Sau khoảng 30 phút, cả hai xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn, dễ kích động, được người thân đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, sau khi thăm khám, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng ngộ độc chất kích thích. Cùng lúc đó, kết quả xét nghiệm cho thấy 2 bệnh nhân dương tính với chất kích thích marijuana (cần sa).

Ngay lập tức, ê-kíp tiến hành truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, toan kiềm, điều trị triệu chứng và theo dõi sát diễn tiến cho 2 người bệnh.

Hiện, sau 1 ngày nhập viện, sức khỏe cả hai đều ổn định, hết các triệu chứng ngộ độc. Hai chị em được nhập khoa Nhi, khoa Nội tiêu hóa để theo dõi và tiếp tục điều trị.

Theo BSCKI Bùi Anh Triết, trước đó, bệnh viện đã nhiều lần tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nhưng đây là lần đầu tiên có các trường hợp nghi ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện.

Việc ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện, nhất là ở trẻ nhỏ, có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc tức thời như ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức thần kinh dẫn đến lẫn lộn, rối loạn tâm thần, co giật...

Trẻ có thể rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài đến 36 giờ; loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí dẫn đến tử vong…

Qua trường hợp này, các chuyên gia cảnh báo, các loại kẹo dành cho trẻ em “3 không gồm không nhãn mác - bao bì, không nguồn gốc - xuất xứ, không hạn sử dụng” thường sử dụng nhiều phụ gia, phẩm màu để trở nên bắt mắt.

Kẹo kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng có thể khiến người sử dụng, đặc biệt trẻ nhỏ, bị ngộ độc do virus, vi khuẩn, nấm mốc hoặc vi trùng khác.

Những thực phẩm không rõ nguồn gốc cũng chứa nhiều nguy cơ gây các bệnh về đường tiêu hóa, dị ứng hoặc có thể dẫn đến béo phì, ung thư, rối loạn chuyển hóa… nếu sử dụng trong thời gian dài.

Qua vụ việc này, các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khuyến cáo, phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sử dụng thực phẩm, bánh kẹo không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều loại kẹo, bánh “lạ” có thể chứa thành phần gây hại, thậm chí trộn chất kích thích nguy hiểm, dễ dẫn đến ngộ độc, rối loạn tâm thần, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe trẻ em.

Ngoài ra, bệnh nhân khi có các dấu hiệu bất thường sau khi sử dụng các loại thực phẩm, đặc biệt thực phẩm không rõ nguồn gốc, nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu ngay lập tức.

"Người dân cần tránh tự ý cấp cứu vì mỗi loại ngộ độc có các biện pháp cấp cứu khác nhau. Việc gây nôn không đúng cách có thể làm bệnh nhân bị nghẹn sặc, khó thở. Đối với một số loại hóa chất, việc gây nôn có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản”, bác sĩ Triết chia sẻ thêm.