Loạt ưu đãi mới cho người dự ngày hội yoga lớn nhất Hà Nội

Theo đó, từ nay đến 30/6, giá vé của gói cơ bản giảm 35%, còn 312.000 đồng, giá vé của gói cao cấp giảm 20%, còn 1,44 triệu đồng.

Hiện tại là thời điểm phù hợp để bạn sở hữu ngay một chiếc vé tham dự ngày hội có tên "F5 yourself with Yoga" do báo Dân trí tổ chức, với nhiều ưu đãi lớn, cùng lan tỏa lối sống khỏe, sống đẹp tới cộng đồng, và cho chính mình.

Tên gọi "F5 yourself with Yoga" với ý nghĩa khuyến khích mỗi người hãy làm mới bản thân mình cùng yoga để mãi khỏe đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống, cho mỗi ngày trôi qua luôn hạnh phúc, bình an.

Yoga mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất, tinh thần. Tham gia ngày hội yoga lớn nhất, lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, người tham dự không chỉ góp mặt trong màn đồng diễn kỷ lục, mà còn được tiếp thêm năng lượng tích cực bởi loạt hoạt động ý nghĩa, truyền cảm hứng sống vui khỏe, hội ngộ cùng 5.000 người chung niềm đam mê với bộ môn yoga.

Chương trình "F5 Yourself with Yoga" mở bán giai đoạn Early Bird với nhiều ưu đãi hấp dẫn (Ảnh BTC).

Độc giả đăng ký mua vé tại https://ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049 hoặc qua ứng dụng Vin ID https://id.vin/YOGA

Cụ thể, với gói cơ bản, bạn hưởng các quyền lợi như: một vé tham gia sự kiện; bộ kit độc quyền bao gồm áo tập, thảm tập, nước suối; huy chương độc quyền; giấy chứng nhận tham gia, cùng xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Với gói cao cấp, bạn sẽ nhận một vé tham gia sự kiện; bộ kit độc quyền bao gồm áo tập, thảm tập, nước suối; huy chương độc quyền có số bib riêng; giấy chứng nhận tham gia, cùng xác lập Kỷ lục Việt Nam; gói khám tầm soát chức năng và ung thư tuyến giáp và thẻ khám bệnh gia đình trị giá 4,26 triệu đồng từ Bệnh viện Thu Cúc.

Tham gia sự kiện, bạn còn có cơ hội sở hữu các bức ảnh đẹp khi đồng diễn yoga; giao lưu với hoa hậu, diễn viên, nghệ sĩ, chuyên gia sức khỏe; học hỏi kinh nghiệm tập luyện yoga với các vận động viên chuyên nghiệp, liên đoàn yoga Việt Nam, các chuyên gia yoga quốc tế.

Bạn thỏa sức sáng tạo những bức ảnh cá nhân, đội nhóm đẹp, độc đáo tại sự kiện (Ảnh BTC).

"F5 yourself with Yoga" đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng, với hàng trăm lượt tương tác trên các nền tảng.

Mọi người háo hức đợi chờ trở thành một trong 5.000 người góp mặt tại buổi đồng diễn yoga trong bình minh mùa thu Hà Nội vào ngày 12/8, tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, số 1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhiều người còn rủ thêm bạn bè, người thân cùng tham gia.

Yoga mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất, tinh thần (Ảnh BTC).

Hàng loạt sao Việt ủng hộ ngày hội yoga do báo Dân trí tổ chức, chia sẻ khoảnh khắc đẹp khi tập luyện cùng yoga, lan tỏa tinh thần, năng lượng tích cực đến mọi người với thông điệp "hãy quan tâm, yêu thương sức khỏe của chính bạn nhiều hơn bằng cách tập luyện cùng yoga", như Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Quách Thu Phương, diễn viên Quỳnh Nga…