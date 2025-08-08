Hà Nội: 3 trẻ trong một gia đình bị bỏng do lật nồi lẩu

Ngày 8/8, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về 3 ca bỏng trẻ em bệnh viện vừa tiếp nhận.

Theo đó, 3 trẻ nhỏ trong cùng một gia đình tại Hà Nội được đưa đến Đơn vị Bỏng - Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng bỏng nước sôi độ II-III vùng vai, tay, chân…

Các y bác sĩ làm sạch vết bỏng, cắt lọc vùng da bị tổn thương, băng bó bằng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau và hỗ trợ tái tạo da cho trẻ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Người nhà cho biết, tai nạn xảy ra khi cả nhà đang ăn lẩu, một bé đã nô đùa và vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật, nước sôi đổ vào người cả 3 trẻ gây bỏng nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người thân của các trẻ đã nhanh chóng sơ cứu và đưa các bé tới Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

BSCKII Phùng Công Sáng - Phụ trách Đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ đã xử trí cấp cứu cho 3 bé theo phác đồ điều trị chuyên sâu: an thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng, cắt lọc vùng da bị tổn thương và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau và hỗ trợ tái tạo da…

Em bé bị bỏng vùng chân do nồi nước lẩu đang sôi đổ vào (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Rất may, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử lý đúng cách, sức khỏe của các bé đã ổn định.

Theo BS Sáng, bỏng do nước sôi ở trẻ nhỏ thường gây tổn thương sâu, dễ để lại sẹo co kéo và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động. Việc xử lý kịp thời và đúng cách ngay sau tai nạn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ tổn thương và hạn chế di chứng.

Vì thế, nếu không may trẻ bị bỏng, cần nhanh chóng tách trẻ khỏi tác nhân gây bỏng. Tiếp đó nhanh chóng ngâm vùng da bỏng vào nước sạch để hạ nhiệt độ chỗ bỏng; che phủ tạm thời vết bỏng; ủ ấm, bù điện giải rồi chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

"Tai nạn bỏng ở trẻ nhỏ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trong bữa ăn, khi trẻ với bình nước nóng..., vì vậy tuyệt đối không để trẻ chơi gần khu vực có nồi lẩu hoặc bếp đang hoạt động; cất kỹ bình lưu trữ nước nóng khỏi tầm tay của trẻ", BS Sáng lưu ý.