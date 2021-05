6 thực phẩm giúp gan hoạt động tốt hơn

Dân trí Chức năng chính của gan là giải độc cơ thể theo cách tự nhiên, nhờ đó làm sạch bên trong cơ thể chúng ta.

Nếu gan được quan tâm để thực hiện tốt chức năng của nó, cơ thể bạn sẽ được lọc thải các chất thải độc tốt hơn, nhờ đó phòng ngừa được nhiều bệnh.

Bất cứ tác nhân nào đi vào máu cũng sẽ được lọc qua gan để đảm bảo rằng các chất dinh dưỡng đi đến các cơ quan, các chất dư thừa được loại bỏ. Chính vì vậy, gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể.

Theo quan điểm của đông y, gan kiểm soát dòng chảy của khí (năng lượng) thông qua cơ thể.

Nó còn ảnh hưởng đến các dây chằng, ngân hàng máu nuôi dưỡng mắt, móng tay, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến tiêu hóa và chu kì kinh nguyệt ở người phụ nữ. Những thực phẩm như đồ uống có cồn, thực phẩm chứa chất độc hại hay thực phẩm chế biến sẵn… có thể là những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gan. Chúng làm cho gan giảm khả năng thải lọc chất thải, khiến cho các độc tố tích tụ lại trong cơ thể nhiều hơn.

Gan bị tắc nghẽn sẽ không lọc máu được một cách tối ưu. Nó có thể góp phần làm cho lượng cholesterol cao và giảm khả năng tổng hợp các chất dinh dưỡng và phát triển các tế bào mới, từ đó có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bạn. Đây là lý do tại sao nhiều người nghiện rượu lại mắc bệnh suy gan.

Giải độc cho gan thế nào?

Theo các chuyên gia, nếu muốn làm sạch gan, bạn nên cải thiện thói quen ăn uống để tăng cường chức năng gan. Một chế độ ăn uống lành mạnh chính là góp phần giảm bớt gánh nặng cho gan. Chế độ ăn dễ tiêu hóa, ít chất độc hại sẽ giúp gan làm việc nhẹ nhàng hơn, việc thải lọc qua gan cũng được thực hiện tốt hơn.

Để được như vậy, bạn nên ăn chế độ ăn tương đối ít chất béo, tiêu thụ nhiều rau xanh và trái cây mỗi ngày, tránh uống rượu, bia và các thức uống có cồn khác.

Giải độc là một quá trình tự nhiên của cơ thể, nó xảy ra mỗi đêm khi bạn ngủ và mỗi khi bạn bị bệnh. Vì vậy, bạn không cần phải can thiệp bằng biện pháp hỗ trợ nào để giải độc cho gan hay cơ thể. Bạn chỉ cần ghi nhớ nguyên tắc: ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên để gan và các cơ quan khác hoạt động tốt hơn.

Những thực phẩm giúp gan hoạt động tốt hơn

Chìa khóa để có một lá gan khỏe mạnh là cần duy trì sự hài hòa và cân bằng trong cơ thể chứ không nhất thiết phải là làm sạch gan. Điều quan trọng là làm sao để giảm gánh nặng cho gan là tốt nhất. Theo các chuyên gia, có một số loại thực phẩm có thể giúp gan làm việc của mình tốt hơn. Một số thực phẩm đó bao gồm:

Cà rốt: Cà rốt có hàm lượng beta-carotene cao nên sẽ giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, đồng thời giảm viêm trong cơ thể và là một thực phẩm cung cấp năng lượng tốt.

Quả óc chó: Loại quả này giúp loại bỏ độc tố rất tốt vì nó chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Chanh: Axit trong chanh có tính kháng khuẩn nên không những giúp làm sạch gan mà còn làm sạch túi mật, thận, đường tiêu hóa và phổi.

Tỏi: Tỏi giúp tăng cường và làm sạch máu, từ đó cũng giúp gan và thận lọc máu hiệu quả hơn.

Nước ép củ cải đường: Loại nước này chứa một chất hóa học gọi là betain kích thích các tế bào gan và bảo vệ gan và ống dẫn mật.

Củ cải trắng: Củ cải có khả năng làm giảm các tổn thương gan do lạm dụng rượu hoặc thuốc gây ra, điều chỉnh men gan trở lại mức bình thường và tái tạo tế bào gan bằng vitamin C, flavonoid và polyphenol, hỗ trợ gan hoạt động tốt hơn. Củ cải với hàm lượng chất chống oxy hóa cao còn có thể bảo vệ gan chống lại tác hại của các gốc tự do, giảm stress oxy hóa và làm giảm các nguy cơ mắc bệnh về gan. Các hợp chất phenolic trong củ cải có thể vô hiệu hóa các phản ứng có hại, giúp bảo vệ và tăng cường cấu trúc và chức năng gan.

