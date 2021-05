Dân trí Sáng 28/4, báo Dân trí phối hợp cùng công ty dược phẩm Tuệ Linh tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến "Viêm gan virus - Cách phòng và điều trị hiệu".

Tọa đàm trực tuyến: "Viêm gan virus - Cách phòng và điều trị hiệu quả"

Hiện nay đang tồn tại 5 loại viêm gan do virus gây ra, được gọi là các loại A, B, C, D và E. Trong đó, viêm gan B, C nguy hiểm hơn cả vì mức độ lây truyền nhanh chóng và người nhiễm hai loại siêu vi này đều rất mơ hồ về biểu hiện.

Gan là cơ quan trọng yếu của cơ thể, quyết định tình trạng sức khỏe của cơ thể. Gan vừa như một tổng kho dự trữ năng lượng, vừa là "nhà máy xử lý rác thải" giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên khi gan bị tổn thương, cụ thể ở đây là bị các loại virus tấn công (gây viêm gan virus) sẽ khiến chức năng gan bị suy giảm, làm chậm các quá trình nói trên.

Trong số các loại viêm gan virus, viêm gan virus B hiện đang là vấn nạn nhức nhối hàng đầu.

Ước tính hơn 400 triệu người mắc viêm gan B trên thế giới. Cứ mỗi phút lại có 2 người chết vì những biến chứng do viêm gan B gây ra.

Tại Việt Nam, có tới hơn 8 triệu người mắc viêm gan B mạn tính, mỗi năm có tới hơn 25.000 người chết do biến chứng từ căn bệnh này, tiêu tốn hơn 3000 tỉ đồng mỗi năm để điều trị.

Do cơ chế tồn tại dai dẳng của virus viêm gan ở tế bào gan của người bệnh, nên ngay cả những liệu pháp điều trị hiện đại nhất cũng có tỷ lệ đáp ứng nhất định và tiềm ẩn nhiều nguy cơ kháng thuốc. Việc điều trị cần có sự giám sát chặt chẽ, đánh giá hiệu quả, giám sát tình trạng kháng thuốc và không ngừng nâng cao thể trạng cũng như chức năng gan của bệnh nhân.

Cho đến nay, y học vẫn chưa tìm ra cách điều trị triệt để căn bệnh này. Mục đích điều trị cốt yếu là kích thích hệ miễn dịch để cơ thể tự tìm cách diệt và đào thải virus ra khỏi cơ thể, giảm thiểu sự nhân lên của virus và quan trọng nhất là ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh là xơ gan và ung thư gan.

Để độc giả hiểu hơn về cách phòng cũng như điều trị căn bệnh này, Báo Dân trí tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến "Viêm gan virus - Cách phòng và điều trị hiệu quả".

1. GS.TS.TTND Nguyễn Văn Mùi - Nguyên Phó GĐ Bệnh viện Quân Y 103, Chủ tịch Hội đồng viết phác đồ điều trị viêm gan B.

2. PGS.TS.BS Trịnh Thị Xuân Hòa - Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Truyền nhiễm - Bệnh viện Quân y 103; Cán bộ kiêm nhiệm bộ môn Truyền nhiễm - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

