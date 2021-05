3 loại củ ngon - bổ - rẻ không thể thiếu khi muốn bồi bổ gan

Dân trí Gan giữ vai trò thanh lọc và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, đây cũng là nguyên nhân khiến gan dễ nhiễm độc hơn cả. Chất độc tồn đọng ở gan theo thời gian sẽ đầu độc gan, làm suy giảm chức năng gan.

Để bồi bổ cho lá gan cũng như tăng cường đào thải độc tố, những loại củ ngon - bổ - rẻ dưới đây là lựa chọn hàng đầu cho gia đình Việt:

Khoai lang

Các kết quả điều tra chỉ ra rằng, ăn khoai lang là một trong những sở thích của người già trường thọ.

Theo nghiên cứu, khoai lang có 5 tác dụng lớn: thứ nhất là món ăn dinh dưỡng phong phú, bổ máu; thứ hai là nhuận tràng thông khí, có lợi cho đại tiện; thứ ba là ích khí, tăng cường hệ thống miễn dịch; thứ tư là khoai lang hàm chứa chất chống ung thư, có thể phòng chống ung thư; thứ năm là phòng chống lão hóa, ngăn chặn xơ cứng động mạch.

Khoai lang chứa chất keo protit vì vậy có thể ngăn ngừa các bệnh gan và thận, tăng cường hệ miễn dịch, tiêu trừ các gốc tự do, tránh bệnh ung thư do các gốc tự do gây ra.

Trong khoai lang lại còn chứa khá nhiều canxi, magie, vì vậy có thể phòng ngừa chứng xương cốt rời rạc.

Củ cải

Củ cải chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, không chứa chất béo, có tác dụng đẩy mạnh trao đổi chất, tăng cường cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

Đông y cho rằng, củ cải có thể hỗ trợ tiêu hóa thực phẩm khó tiêu trong dạ dày, trị mất tiếng do ho, đờm gây ra; trị ho ra máu, chảy máu mũi; giải khát, trị kiết lỵ, giảm đau đầu, lợi tiểu….

Nếu ăn sống có thể giải khát, thanh nhiệt, giải đờm, ngăn hen suyễn và trợ giúp tiêu hóa.

Lợi ích sức khỏe của củ cải còn thể hiện ở tác dụng chăm sóc gan siêu việt với khả năng làm giảm các tổn thương gan do lạm dụng rượu hoặc thuốc gây ra, điều chỉnh men gan trở lại mức bình thường và tái tạo tế bào gan bằng vitamin C, flavonoid và polyphenol, hỗ trợ gan hoạt động tốt hơn. Củ cải với hàm lượng chất chống oxy hóa cao còn có thể bảo vệ gan chống lại tác hại của các gốc tự do, giảm stress oxy hóa và làm giảm các nguy cơ mắc bệnh về gan. Các hợp chất phenolic trong củ cải có thể vô hiệu hóa các phản ứng có hại, giúp bảo vệ và tăng cường cấu trúc và chức năng gan.

Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều vitamin A cũng như các loại dưỡng chất thực vật. Nghiên cứu chỉ rõ, cà rốt có thể cung cấp các thành phần dinh dưỡng cần thiết để phòng ngừa bệnh tim mạch, trúng gió, cao huyết áp và xơ vữa động mạch.

Chất carotene ít bị phá hủy dù ở nhiệt độ cao mà cơ thể lại dễ hấp thụ. Vào cơ thể, carotene sẽ chuyển hóa thành vitamin A, giúp trị các chứng khô mắt và quáng gà do thiếu vitamin A gây nên.

Chất carotene chỉ dễ hấp thu khi có dầu mỡ. Vì vậy, khi chế biến nên cắt cà rốt thành miếng nhỏ và xào với ít dầu mỡ, như thế khả năng bảo tồn của carotene có thể đạt trên 79%. Cà rốt cắt miếng nấu với thịt, tỉ lệ bảo tồn chất carotene đạt đến 95%.

Các nhà khoa học đã chứng minh cà rốt rất giàu glutathione. Đây là một tripetide được sản xuất tự nhiên bởi gan. Glutathione được coi như kho dự trữ các chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ các tế bào và làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Cà rốt cũng là một trong những loại rau có tác dụng thải độc mạnh nhất.

Bên cạnh đó, cà rốt có hàm lượng cực kỳ cao flavonoid. Ăn nhiều cà rốt có thể giúp kích thích và cải thiện chức năng gan tổng thể.

Cà rốt còn có tác dụng tăng cường trí nhớ. Trước khi đọc sách hay học bài nếu ăn một đĩa cà rốt xào, rất có lợi cho việc tăng cường và củng cố trí nhớ.

Minh Nhật

Tổng hợp