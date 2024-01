5 lợi ích chính của việc đi bộ sau khi ăn

Những lợi ích này không chỉ là việc tăng cường endorphin hay giảm mức độ căng thẳng vì đi dạo nhàn nhã tạo ra serotonin. Đi bộ sau khi ăn đã được chứng minh là có nhiều tác dụng đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Dưới đây là những phân tích của Tiến sĩ Heather Viola, bác sĩ chăm sóc chính tại Mount Sinai Doctors-Ansonia (New York, Mỹ) về việc vì sao bạn nên đi bộ sau ăn, dù đó là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối:

Cải thiện tiêu hóa

Theo Vogue, đầy hơi, táo bón, trào ngược axit, đau dạ dày là những dấu hiệu khó tiêu mà bạn có thể gặp phải sau khi ăn. Một cách để giảm bớt những triệu chứng đó là đi bộ nhanh. TS Viola nói: "Đi bộ sau khi ăn kích thích dạ dày và ruột của bạn, khiến thức ăn di chuyển trong cơ thể bạn nhanh hơn và hỗ trợ tiêu hóa".

Đi bộ sau ăn dù chỉ vài phút cũng mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể (Ảnh: Adobe Stock).

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các hình thức tập thể dục thường xuyên rất tốt cho sức khỏe tim mạch của bạn. Nó được chứng minh là làm giảm huyết áp và cholesterol, đồng thời giảm nguy cơ ợ nóng, đau tim, đột quỵ và các vấn đề về tim khác.

Một nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng việc thực hiện các bài tập nhỏ, nhanh, chẳng hạn như đi bộ 10-15 phút sau bữa ăn, thậm chí có thể có lợi hơn trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim so với một buổi tập luyện kéo dài.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Theo TS Viola, việc không vận động sau khi ăn có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ giải thích rằng việc có quá nhiều lượng đường trong máu sẽ vượt quá khả năng lưu trữ của gan và các cơ, lượng đường dư thừa sẽ được tích trữ ở những bộ phần khác. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, theo thời gian nó sẽ dẫn đến tình trạng kháng insulin và tạo tiền đề cho bệnh tiền tiểu đường và tiểu đường type 2.

Các nghiên cứu cho thấy đi bộ sau khi ăn sẽ giúp giảm và cân bằng lượng đường trong máu và là cách hiệu quả để giảm những rủi ro đó.

Đi bộ sau bữa ăn giúp đầu óc bạn tỉnh táo và hỗ trợ tiêu hóa. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng đi bộ 15 phút sau bữa ăn có thể làm giảm lượng đường trong máu, giúp ngăn ngừa các biến chứng như bệnh tiểu đường type 2. Tuy nhiên, hóa ra, thậm chí chỉ vài phút đi bộ cũng có thể kích hoạt những lợi ích này.

Theo New York Times, trong một phân tích tổng hợp, được công bố gần đây trên tạp chí Sports Medicine, các nhà nghiên cứu đã xem xét kết quả của 7 nghiên cứu so sánh tác động của việc ngồi so với đứng hoặc đi bộ đối với các thước đo về sức khỏe tim mạch, bao gồm lượng insulin và lượng đường trong máu.

Họ phát hiện ra rằng việc đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn, tăng dần từ 2 đến 5 phút, có tác động đáng kể trong việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Thúc đẩy giảm cân lành mạnh

Tập thể dục thường xuyên là cách hiệu quả nhất để khỏe mạnh, nhưng thậm chí chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn sau bữa ăn cũng có thể giúp duy trì hoặc giảm cân.

TS Viola giải thích rằng bạn phải đốt cháy nhiều calo hơn lượng calo nạp vào để giảm cân (để giảm 0,5kg, bạn sẽ cần đốt cháy khoảng 3.500 calo) và cơ thể bạn tiêu tốn nhiều năng lượng hơn khi bạn đi bộ, do đó đốt cháy nhiều calo hơn. Đi bộ cũng sẽ giúp điều chỉnh sự thèm ăn và hạn chế cảm giác thèm ăn những món ăn nhẹ không lành mạnh giữa các bữa ăn.

Chuyên gia khuyên nên đi bộ nhanh, nhưng thậm chí đi bộ nhẹ với tốc độ chậm hơn vẫn có tác dụng tốt hơn là chỉ ngồi và không làm gì cả.

Ngủ ngon hơn

TS Viola cho biết, đi bộ sau bữa tối đặc biệt giúp điều chỉnh nhịp sinh học. Nó tăng cường chu kỳ đánh thức giấc ngủ tự nhiên của cơ thể, giúp bạn dễ ngủ hơn và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi phục hồi sâu hơn.

Việc đi bộ có thể giúp giảm bớt chứng khó chịu ở dạ dày sau bữa ăn nên nó cũng mang lại cảm giác thoải mái hơn và quan trọng hơn là giấc ngủ không bị gián đoạn suốt đêm.

Khi nào bạn nên đi dạo sau khi ăn?

Theo Viola, không có khung thời gian cụ thể để bạn bắt đầu chuyến đi bộ. Bạn có thể đi ngay sau khi ăn, vì một số nghiên cứu cho thấy đó là thời điểm thu được nhiều lợi ích nhất.

Nhưng chuyên gia lưu ý bạn có thể cảm thấy khó chịu ở dạ dày nếu thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất nào ngay sau bữa ăn, vì vậy bạn nên đợi khoảng 15 phút. Nhìn chung nó thực sự phụ thuộc vào cảm nhận của cá nhân mỗi người.

Nên đi bộ bao lâu sau khi ăn?

Tất cả điều này phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Nếu bạn chỉ muốn hỗ trợ quá trình tiêu hóa của mình, hãy đi bộ 10 phút quanh khu nhà sau mỗi bữa ăn là đủ để có lợi. Nhưng nếu bạn đang muốn cải thiện mục tiêu thể chất tổng thể của mình hoặc đạt được 10.000 bước đó thì bạn nên đi bộ 30 phút.

Mặc dù khuyến khích đi bộ sau khi ăn nhưng Viola khuyên bạn không nên chạy bộ hoặc tập thể dục quá sức vì nó sẽ dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa.