5 hiểu lầm thường gặp về ung thư phổi

Dân trí Thuốc lá là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư phổi, song nhiều người không hút thuốc vẫn có thể mắc bệnh. Nhiều trường hợp không hề có biểu hiện bệnh khi được chẩn đoán.

Ung thư phổi là bệnh lý ác tính ở phổi. Khoảng 85%-90% các trường hợp có liên quan đến tình trạng hút thuốc lá (chủ động hay thụ động). Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,09 triệu người mắc mới và 1,76 triệu người tử vong do ung thư phổi.

Theo Bệnh viện phổi Trung ương, ung thư phổi loại không tế bào nhỏ chiếm hơn 80% trường hợp, bao gồm ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô vảy và một số ít là ung thư tế bào lớn. Diễn tiến âm thầm và tiên lượng xấu là những đặc điểm quan trọng của loại bệnh này. Người bệnh có thể đến khám vì ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, đau ngực, đau xương...

Dưới đây là 5 lầm tưởng phổ biến về bệnh ung thư phổi theo Medical NewsToday:

Phẫu thuật ung thư phổi làm cho ung thư di căn

Câu trả lời là không. Phẫu thuật điều trị ung thư phổi không làm cho ung thư phổi lây lan. Phẫu thuật được chỉ định trong những trường hợp mắc ung thư phổi giai đoạn đầu. Ở giai đoạn này, phẫu thuật có thể giúp chữa khỏi bệnh ung thư.

Phẫu thuật sớm kết hợp với các phương pháp điều trị khác giúp ngăn chặn ung thư di căn .

Nếu một khối u lớn thì liệu pháp bổ trợ, chẳng hạn như hóa trị liệu hoặc liệu pháp miễn dịch trước khi phẫu thuật, sẽ làm giảm hơn nữa nguy cơ có tế bào ung thư trong máu.

Nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng phương pháp này kéo dài thời gian sống sót và giảm nguy cơ tử vong.

Nếu tôi bị ung thư phổi, tôi sẽ có các triệu chứng

Thật không may, điều đó không phải luôn luôn như vậy. Ung thư phổi có thể được phát hiện trong những trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng hoặc ở những người có các triệu chứng nhẹ về đường hô hấp.

Đây là một lý do tại sao việc tầm soát ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao lại rất quan trọng. Ngay cả ở những người không hút thuốc cũng có thể có lợi thế cho việc sàng lọc, nhưng các nghiên cứu vẫn chưa xác nhận điều này.

Việc phát hiện sớm ung thư phổi sẽ làm tăng tỷ lệ sống sót.

Chỉ những người hút thuốc mới mắc ung thư phổi

Điều đó không đúng, và thật không may, nhiều người lại lầm tưởng điều này. Theo CDC, khoảng 10-20% những người bị ung thư phổi ở Hoa Kỳ chưa bao giờ hút thuốc hoặc đã hút ít hơn 100 điếu thuốc trong đời.

Theo báo cáo của CDC, mỗi năm có khoảng 7.300 ca tử vong do ung thư phổi ở những người không hút thuốc là do hít phải khói thuốc thụ động, và 2.900 ca nữa là do phơi nhiễm radon.

Không có cách nào để giảm thiểu rủi ro

Có một số cách để giảm nguy cơ ung thư phổi. Đầu tiên và quan trọng nhất là không hút thuốc, thậm chí là hít phải khói thuốc.

Theo CDC, những người không hút thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc ở nhà hoặc tại nơi làm việc làm tăng nguy cơ phát triển ung thư phổi lên 20-30%.

Chỉ người lớn tuổi mới phát triển ung thư phổi

Điều này không đúng. Mặc dù hơn một nửa những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi lớn hơn 65 tuổi, nhưng ngày càng có nhiều người trẻ dưới 50 tuổi bị ung thư phổi, đặc biệt là phụ nữ.

Hà An