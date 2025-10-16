37 tuổi bị tăng huyết áp mức 3, nguy cơ đột quỵ vì nghiện thức uống này

Tăng huyết áp cấp độ 3 ở tuổi 37

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, cho biết ông vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 37 tuổi trong tình trạng tăng huyết áp nặng, chỉ số đo lên tới 180/100 mmHg.

Qua khai thác tiền sử, người đàn ông làm nghề lái xe đường dài, thường xuyên phải thức đêm và dùng nhiều nước tăng lực để tỉnh táo. Trong lần khám sức khỏe định kỳ, anh bất ngờ được phát hiện huyết áp cao bất thường dù không có tiền sử bệnh lý.

Người đàn ông tăng huyết áp cấp độ 3 ở tuổi 37 (Ảnh: Getty).

“Bản thân anh ấy không tin mình còn trẻ mà đã tăng huyết áp giai đoạn 3, mức có thể dẫn tới đột quỵ bất cứ lúc nào”, BS Mạnh nói.

Để loại trừ khả năng “tăng huyết áp áo choàng trắng”, hiện tượng huyết áp tăng tạm thời khi lo lắng tại bệnh viện, bác sĩ cho bệnh nhân đeo máy đo huyết áp 24 giờ. Kết quả cho thấy, chỉ số huyết áp luôn duy trì ở mức 160-190mmHg, thậm chí có thời điểm chạm 200mmHg, kể cả trong lúc ngủ.

Kết quả siêu âm, chụp mạch thận, chụp não và xét nghiệm tuyến giáp đều bình thường, bác sĩ chẩn đoán tăng huyết áp vô căn ở người trẻ, chủ yếu do lối sống và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh.

Đáng chú ý, bệnh nhân thừa nhận có hôm uống hết cả một lốc nước tăng lực trong một đêm để chống buồn ngủ. Ban ngày, anh lại ngủ li bì, hầu như không vận động.

“Sau khi điều trị bằng thuốc hạ áp, chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân tuyệt đối không thức đêm, không dùng nước tăng lực, hạn chế cà phê, rượu bia và nên tập thể dục đều đặn. Tuy nhiên, bệnh nhân chia sẻ rất khó tuân thủ vì đặc thù nghề lái xe”, BS Mạnh nói thêm.

Bị huyết áp cao không nên lạm dụng nước tăng lực

Theo BS Mạnh, nước tăng lực chứa hàm lượng cao caffeine và đường, hai thành phần có thể khiến nhịp tim tăng nhanh, mạch máu co lại, dẫn đến tăng huyết áp, hồi hộp, mệt mỏi.

Với người đã có sẵn bệnh tăng huyết áp, việc lạm dụng nước tăng lực là “đổ thêm dầu vào lửa”, làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc rối loạn nhịp tim gấp nhiều lần.

Chuyên gia này khuyến cáo, nước lọc, nước ép trái cây hoặc rau củ tươi là những lựa chọn an toàn hơn cho tim mạch. Khi mệt mỏi, người lao động nên vận động nhẹ, hít thở sâu để tỉnh táo thay vì phụ thuộc vào đồ uống kích thích.

Thống kê tại các cơ sở y tế cho thấy, số người trẻ bị tăng huyết áp đang có xu hướng tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít vận động, stress kéo dài, thức khuya và sử dụng thường xuyên các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, nước tăng lực.

“Lối sống kém lành mạnh khiến các bệnh lý âm thầm tiến triển mà người trẻ không nhận ra. Chỉ đến khi có triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mờ mắt mới đi khám thì bệnh đã nặng”, BS Mạnh cảnh báo.

Theo BS Mạnh, tăng huyết áp ở người trẻ không chỉ là bệnh mạn tính mà còn là “ngòi nổ” cho các biến chứng sớm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim hay tổn thương thận, mắt.

“Chúng ta vẫn nghĩ tăng huyết áp chỉ gặp ở người già, nhưng thực tế không ít trường hợp mới ngoài 30 tuổi đã phải điều trị suốt đời. Đây là lời cảnh báo cho lối sống của giới trẻ hiện nay”, BS Mạnh nhấn mạnh.