33 tuổi đã tắc nhiều động mạch tim, mạch máu “chằng chịt như rễ cây”

Ngày 14/3, thông tin từ một bệnh viện ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), vài ngày trước, khi đang sinh hoạt bình thường tại nhà, anh N.T.H. (33 tuổi, trú tại xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) đột nhiên cảm thấy mệt, đổ mồ hôi và đau rát vùng họng.

Sau khi khám ở cơ sở y tế tại địa phương và được bác sĩ chẩn đoán nhịp tim bất thường, anh H. chuyển đến một bệnh viện tư nhân ở phường Bạc Liêu để điều trị.

Tại đây, bác sĩ thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu cho kết quả bất ngờ khi một người trẻ tuổi không hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia nhưng trái tim của anh N. có những tổn thương vô cùng phức tạp.

"Hầu hết các nhánh mạch máu nuôi tim chính đều bị hẹp nặng từ 80% đến 90%, thậm chí có những đoạn xuất hiện cục máu đông gây tắc nghẽn dòng máu nuôi tim. Đây là tình trạng nhồi máu cơ tim đa nhánh rất nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng bất cứ lúc nào nếu không được can thiệp kịp thời", bệnh viện cho hay.

Hình ảnh chụp động mạch tim của anh H. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trước mức độ tổn thương mạch vành đặc biệt nghiêm trọng của bệnh nhân, trong hơn một giờ, ê-kíp y bác sĩ bệnh viện tiến hành phẫu thuật, triển khai kỹ thuật chụp, nong và đặt stent động mạch vành.

"Bằng sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch máu xóa nền DSA hiện đại, các điểm nghẽn được xử trí, kịp thời tái lập dòng máu nuôi tim cho người bệnh", bệnh viện cho biết.

Hiện bệnh nhân H. tỉnh táo, không còn cảm giác đau ngực và có thể sinh hoạt bình thường, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKI Trần Quỳnh An, Trưởng khoa Cấp cứu kiêm Trưởng đơn vị tim mạch can thiệp của bệnh viện, nhận định qua ca bệnh này cho thấy không nên chủ quan trước các bệnh lý tim mạch dù ở độ tuổi còn trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có các triệu chứng mệt mỏi, đổ mồ hôi hay đau tức ngực cần đi thăm khám ngay để tận dụng thời gian vàng, giúp xử trí hiệu quả và ngăn ngừa biến chứng về sau.