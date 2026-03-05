Ngày 5/3, đại diện Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, các bác sĩ nơi này vừa cấp cứu thành công một trường hợp gặp biến chứng nguy hiểm, hiếm gặp sau khi bị điện giật.

Bệnh nhân là ông L.T.H. (44 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Theo bệnh sử, cách nhập viện 5 giờ, do bất cẩn nên người đàn ông bị điện giật trong lúc sửa thiết bị. Ngay sau đó, người bệnh đau nhói ngực trái, đau âm ỉ kèm khó thở, vã mồ hôi. Tại cơ sở y tế ban đầu, người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Người đàn ông nhập viện sau khi bị điện giật (Ảnh: BV).

Bệnh nhân được sơ cứu, xử trí thuốc rồi chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện người đàn ông có triệu chứng đau ngực điển hình của nhồi máu cơ tim cấp, siêu âm tim cho thấy tình trạng giảm động thất trái.

Sau khi hội chẩn với chuyên khoa tim mạch can thiệp, ê-kíp điều trị quyết định chụp mạch vành cấp cứu, ghi nhận động mạch vành hẹp và tắc nhiều đoạn. Bệnh nhân được can thiệp hút huyết khối và nong bóng các vị trí bị tắc hẹp.

Sau can thiệp, người bệnh hết nặng ngực, được chuyển khoa điều trị nội trú khoảng 1 tuần theo phác đồ nhồi máu cơ tim cấp. Ngày xuất viện, người đàn ông chụp lại mạch vành kiểm tra, ghi nhận hình ảnh mạch vành thông tốt, không ghi nhận tái hẹp.

BSCKI Lê Quốc Anh - thành viên ê-kíp điều trị - cho biết nhồi máu cơ tim cấp sau khi bị điện giật là một tình huống hiếm gặp. Với trường hợp trên, người bệnh có tiền sử hút thuốc lá khoảng 30 gói/năm. Kết quả chụp mạch vành ghi nhận vị trí tổn thương có hẹp 40% - yếu tố thuận lợi khiến biến cố tim mạch xảy ra sau điện giật.

May mắn là ngay sau tai nạn, người bệnh đã tự nhận thấy cơn đau ngực bất thường và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Việc đi khám sớm đóng vai trò rất quan trọng, vì nhồi máu cơ tim dù do nguyên nhân nào luôn là một cấp cứu tim mạch cần được xử trí khẩn cấp.

Bệnh nhân được can thiệp trong thời gian vàng có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong kết quả điều trị (Ảnh: BV).

Trong thực tế, các triệu chứng thường gặp của nhồi máu cơ tim có thể bao gồm đau/nặng ngực, khó thở đột ngột, vã mồ hôi… Đặc biệt, những người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, lớn tuổi thuộc nhóm đối tượng nguy cơ.

Vì vậy, nếu xuất hiện đau ngực hay khó thở sau khi bị điện giật (hoặc sau bất kỳ tình huống stress mạnh nào), người bệnh không nên chủ quan mà hãy đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch càng sớm càng tốt. Thời gian vàng có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong kết quả điều trị.