Đau âm ỉ vùng hông lưng, đi khám phát hiện khối u thận to như quả chanh

Ngày 13/3, thông tin từ một bệnh viện ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), mới đây nữ bệnh nhân T.T.S. (63 tuổi, trú tại xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) đến khám sức khỏe tổng quát, chủ yếu do bị cơn đau âm ỉ vùng hông lưng phải.

Bà S. rất ít triệu chứng về đường tiết niệu, không có tình trạng tiểu máu hay các vấn đề nặng khác.

Tuy nhiên, qua siêu âm tầm soát cho thấy bệnh nhân có khối u thận với kích thước khoảng 3cm (tương đương một quả chanh), có nguy cơ ác tính cao cần phải phẫu thuật để loại bỏ kịp thời.

Khối u thận to như quả chanh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau đó, bác sĩ tiến hành phẫu thuật với phương pháp nội soi cắt một phần thận kèm khối u. “Ca mổ kéo dài khoảng 2,5 giờ, loại bỏ khối u ra khỏi thận, bảo tồn được các phần thận bình thường cho bệnh nhân”, bệnh viện cho hay.

Hiện sức khỏe bệnh nhân S. hồi phục, tiếp tục được theo dõi kỹ và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKII Tạ Hữu Nghĩa, phẫu thuật viên chính của bệnh nhân, cho biết nhiều trường hợp khối u thận phát triển âm thầm trong cơ thể bệnh nhân mà không gây triệu chứng gì và khi đã ở giai đoạn muộn sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe tổng quát định kỳ 3-6 tháng để phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý trong giai đoạn đầu, hạn chế nguy cơ biến chứng.