Bụng đau âm ỉ, người phụ nữ phát hiện khối u xơ tử cung hơn 2kg

Ngày 10/3, thông tin từ một bệnh viện ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, nữ bệnh nhân N.T.H.S. (53 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) nhập viện ngày 7/3, trong tình trạng đau bụng dưới âm ỉ kèm theo đau ngực khi thở.

Bệnh nhân cho biết, bà phát hiện u xơ tử cung khoảng 3 năm trước. Thời gian gần đây, khối u phát triển khá nhanh.

Các bác sĩ đã thăm khám và chỉ định thực hiện cận lâm sàng chuyên sâu cho bà S. Qua kết quả chụp MRI 3.0T tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy, khối đa nhân xơ tử cung đã bị thoái hóa, có tình trạng bám dính vào bờ trước thân đốt sống thắt lưng cùng và bó mạch chậu phải.

“Đây là một tình trạng nguy hiểm vì khối u không chỉ to mà còn chèn ép vào các cơ quan và mạch máu quan trọng”, đại diện bệnh viện cho hay.

Bác sĩ phẫu thuật lấy khối u trong người bệnh nhân ra ngoài (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngày 8/3, trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân, ê-kíp y bác sĩ gặp nhiều thách thức vì khối u to và dính chặt vào các cơ quan lân cận như bàng quang, đại tràng, trực tràng.

Sau khoảng 2 giờ, bác sĩ mới bóc tách, lấy được khối u nặng 2,1kg ra ngoài. Hiện bà S. tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

TTƯT.BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc bệnh viện, khuyến cáo phụ nữ nên duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ để phát hiện kịp thời các bệnh lý phụ khoa.

Khi có các triệu chứng bất thường như đau bụng dưới, bụng to nhanh hoặc rối loạn kinh nguyệt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.