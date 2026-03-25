31 học sinh bị ong khoái tấn công, 19 em nhập viện

Ngày 25/3, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin, cứu sống một học sinh 6 tuổi bị sốc phản vệ nặng do ong khoái đốt.

Trước đó, ngày 19/3, trong giờ ra chơi, một nhóm học sinh Trường Tiểu học Ia Ly (xã Ia Ly, Gia Lai) đã nghịch tổ ong khoái tại nhà một hộ dân gần trường. Hậu quả, 31 học sinh bị ong đốt, trong đó 19 em phải nhập viện tại Trung tâm Y tế Chư Păh để điều trị.

Em Đ bị ong đốt, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện (Ảnh: Chí Anh).

Trong số các bệnh nhi, em Đ.N.N.Đ. (6 tuổi) có biểu hiện sốc phản vệ nghiêm trọng sau khi bị ong khoái đốt 5 vết ở vùng đầu. Em Đ. sau đó được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhi Đ. nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ nặng, kèm theo dấu hiệu tổn thương cơ tim. Các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức tích cực, kết hợp truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch và trợ tim. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhi tiếp tục diễn biến xấu, buộc phải thở máy.

Trước diễn biến nguy kịch, đội ngũ y, bác sĩ đã quyết định thực hiện lọc máu liên tục trong hơn 53 giờ nhằm loại bỏ độc tố từ nọc ong ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Nhờ sự can thiệp kịp thời và chuyên sâu này, em Đ. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định, không còn phải sử dụng thuốc trợ tim và đã ngừng thở máy.