Ba trẻ bị ong đốt, một ca tử vong

Ngày 21/9, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về trường hợp cấp cứu tai nạn do ong đốt nguy kịch.

Trước đó, ngày 18/9, khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 2 bệnh nhi (4 tuổi, ở Sơn La) trong tình trạng nhiều tổn thương do bị ong đốt.

Một trẻ (3 tuổi) cùng bị tai nạn ong đốt đã tử vong ngay sau khi vào bệnh viện địa phương.

Trẻ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Người nhà bệnh nhi cho biết, 3 trẻ là họ hàng. Chiều 16/9, các bé theo bà đi làm nương thì bị đàn ong bất ngờ tấn công.

Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp. Bà và 3 trẻ bị ong đốt nhiều vị trí trên cơ thể.

Khi về nhà, gia đình thấy 3 trẻ sưng phù vùng mặt và nhiều vết ong đốt trên toàn thân, xuất hiện sốt, khó thở nên đưa đến trạm y tế xã cấp cứu, rồi chuyển đến bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên, cháu bé 3 tuổi do bị ong đốt 80 vết, tình trạng nặng nề nên đã tử vong, 2 trẻ còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

BSCKI Phạm Văn Tuấn - Khoa Cấp cứu và Chống độc - cho biết, cả 2 bệnh nhi nhập viện, mỗi trẻ có khoảng 20 nốt ong đốt.

Nếu trẻ bị nhiều vết đốt, bị ong đốt vào vùng đầu, mặt, cổ kèm theo phù nề nhanh hoặc có sốt, mệt mỏi, khó thở, tiểu ít dần, nước tiểu có màu đỏ như máu, mẩn ngứa da toàn thân, choáng váng... cần nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã đánh giá tình trạng lâm sàng và thực hiện khẩn cấp các xét nghiệm cho trẻ. "Cả 2 trẻ đều có tình trạng tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu và tiêu cơ vân", BS Tuấn cho biết.

Hiện sau 48 giờ điều trị, các chỉ số của 2 bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tình trạng lâm sàng ổn định hơn.

Cũng trong đầu tháng 9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị 2 trường hợp bị ong đốt khác là bé 4 tuổi và 6 tuổi, cùng ở Sơn La có biến chứng tiêu cơ vân. Hai trẻ bị ong đốt khi nghịch ném tổ ong trong vườn. Rất may mắn, nhờ phát hiện và điều trị kịp thời, cả 2 đã ổn định sức khỏe và được xuất viện sau 5 ngày.

Các bác sĩ cảnh báo, bị ong đốt rất nguy hiểm với trẻ. Ngay cả khi chỉ bị một vài vết đốt, trẻ vẫn nguy cơ diễn biến nặng nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách.

Người lớn cần luôn giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt khi chơi gần khu vực có cây cối rậm rạp, vườn đồi, nương rẫy. Giáo dục trẻ không chọc phá, ném đá tổ ong.

Khi trẻ bị ong đốt, các bậc phụ huynh cần bình tĩnh xử trí, nhanh chóng di chuyển trẻ tới khu vực an toàn tránh bị đốt nhiều hơn.

Sau đó nhanh chóng lấy vòi ong (nếu có) bằng cách khều nhẹ, dùng nhíp lấy ra (tránh nặn ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra).

Tiếp đó cần rửa sạch vùng bị đốt bằng xà phòng hoặc nước sạch và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Chườm lạnh trên vùng bị đốt bằng nước lạnh hoặc một túi đá trong khoảng 10 phút.

Nếu không may bị ong bay quanh người hãy thật bình tĩnh, hít thở thật sâu, thở đều, không chạy, không đập ong, khi ong nhận ra đó là người ong sẽ bay đi.