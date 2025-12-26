3 ngày áp dụng hệ thống mới, Sở Y tế TPHCM nhận 16 phản ánh của người dân
(Dân trí) - Trải qua 3 ngày triển khai, Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế tại TPHCM đã ghi nhận 16 thông tin liên quan hoạt động khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của bác sĩ...
Sáng 26/12, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí kết quả bước đầu triển khai Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân trong lĩnh vực y tế.
Theo đó, trải qua 3 ngày đầu tiên triển khai (từ ngày 22/12 đến ngày 24/12), Hệ thống đã tiếp nhận 16 thông tin, phản ánh của người dân thông qua các kênh tiếp nhận chính thức.
Sau cuộc họp giao ban trực tuyến, 100% đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các bệnh viện ngoài công lập và các bệnh viện thuộc Bộ, ngành trên địa bàn TPHCM đã phân công đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, theo dõi và xử lý phản ánh theo quy định.
Về phân loại, có 8 phản ánh liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân đang được xác minh; 5 phản ánh liên quan đến quy trình khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của nhân viên y tế và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được chuyển đến các đơn vị liên quan xử lý;
Có 2 phản ánh về thủ tục hành chính và tình trạng thiếu thuốc dạng ngậm điều trị viêm họng của 1 phòng khám đã được các phòng ban chuyên môn tiếp nhận, phúc đáp; 1 trường hợp khác đã được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.
Sở Y tế TPHCM khẳng định, Hệ thống nêu trên được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, công khai và minh bạch, cho phép tiếp nhận, phân loại, theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình xử lý phản ánh của người dân; bảo đảm việc xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định, có thời hạn và có kết quả.
Qua đó, Hệ thống giúp tăng cường giám sát xã hội và trách nhiệm giải trình của các đơn vị.
Trong thời gian tới, Sở Y tế TPHCM tiếp tục yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, xem đây là tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng hoạt động của đơn vị.
Người dân có thể gửi phản ánh qua đường dây nóng (0967.771.010 hoặc 0989.401.155), ứng dụng “Y tế trực tuyến”, hay hoặc gửi đơn thư về Sở Y tế TPHCM (59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành) để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.
Trạm y tế xã, phường dự kiến trực thuộc địa phương từ ngày 1/1
Cũng theo Sở Y tế TPHCM, thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao chất lượng y tế cơ sở, TPHCM đang triển khai sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực (bao gồm 168 trạm y tế) trực thuộc Sở Y tế thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã, dự kiến hoàn tất và chính thức vận hành từ ngày 1/1/2026.
Theo đề án, các trạm y tế sau sắp xếp là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính của chính quyền địa phương, đồng thời tiếp tục được Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ.
Việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và các nguồn lực hiện có, bảo đảm hoạt động y tế không bị gián đoạn.
Đối với các trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh, toàn bộ chức năng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, truyền thông - giáo dục sức khỏe… được chuyển giao đầy đủ về trạm y tế cấp xã. Các trung tâm này sẽ chấm dứt hoạt động sau khi hoàn tất bàn giao theo đúng quy định.
Đối với các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, TPHCM thực hiện chuyển giao một phần nhiệm vụ về y tế cơ sở cho trạm y tế, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế của địa phương trong giai đoạn tiếp theo.
Việc đưa trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, đồng thời giúp trạm y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân và là nền tảng vững chắc của hệ thống y tế TPHCM.