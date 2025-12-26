Sáng 26/12, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí kết quả bước đầu triển khai Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, trải qua 3 ngày đầu tiên triển khai (từ ngày 22/12 đến ngày 24/12), Hệ thống đã tiếp nhận 16 thông tin, phản ánh của người dân thông qua các kênh tiếp nhận chính thức.

Sau cuộc họp giao ban trực tuyến, 100% đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các bệnh viện ngoài công lập và các bệnh viện thuộc Bộ, ngành trên địa bàn TPHCM đã phân công đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, theo dõi và xử lý phản ánh theo quy định.

Về phân loại, có 8 phản ánh liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân đang được xác minh; 5 phản ánh liên quan đến quy trình khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của nhân viên y tế và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được chuyển đến các đơn vị liên quan xử lý;

Có 2 phản ánh về thủ tục hành chính và tình trạng thiếu thuốc dạng ngậm điều trị viêm họng của 1 phòng khám đã được các phòng ban chuyên môn tiếp nhận, phúc đáp; 1 trường hợp khác đã được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Trong 3 ngày áp dụng hệ thống mới, Sở Y tế TPHCM nhận 16 phản ánh của người dân (Ảnh: SYT).

Sở Y tế TPHCM khẳng định, Hệ thống nêu trên được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, công khai và minh bạch, cho phép tiếp nhận, phân loại, theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình xử lý phản ánh của người dân; bảo đảm việc xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định, có thời hạn và có kết quả.

Qua đó, Hệ thống giúp tăng cường giám sát xã hội và trách nhiệm giải trình của các đơn vị.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TPHCM tiếp tục yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, xem đây là tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng hoạt động của đơn vị.

Người dân có thể gửi phản ánh qua đường dây nóng (0967.771.010 hoặc 0989.401.155), ứng dụng “Y tế trực tuyến”, hay hoặc gửi đơn thư về Sở Y tế TPHCM (59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành) để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.