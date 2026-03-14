3 loại rau quen thuộc ở chợ Việt có lợi cho sức khỏe nam giới

Nhiều người cho rằng muốn cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới cần tìm đến các loại thực phẩm đắt tiền hoặc các sản phẩm bổ sung đặc biệt.

Tuy nhiên trong thực tế, một số loại rau củ quen thuộc và có giá rất rẻ trong bữa cơm gia đình Việt lại chứa nhiều dưỡng chất quan trọng đối với cơ thể nam giới.

Các nghiên cứu dinh dưỡng trong nhiều năm qua cho thấy chế độ ăn giàu khoáng chất, vitamin và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ hoạt động hormone cũng như bảo vệ chức năng sinh sản.

Dưới đây là 3 loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày đã được nhiều nghiên cứu khoa học ghi nhận có giá trị dinh dưỡng cao:

Rau dền

Rau dền là loại rau dân dã quen thuộc tại nhiều vùng nông thôn và thành thị ở Việt Nam. Một bó rau dền ngoài chợ thường có giá rất rẻ nhưng lại cung cấp nhiều vi chất quan trọng cho cơ thể.

Trong thành phần dinh dưỡng của rau dền có thể tìm thấy magie, sắt và kẽm. Đây là những khoáng chất tham gia vào nhiều quá trình sinh học liên quan đến hoạt động hormone. Đối với nam giới, kẽm được xem là vi chất đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe sinh sản.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition năm 1996 do các nhà khoa học tại Đại học Wayne State thực hiện đã theo dõi nam giới có chế độ ăn thiếu kẽm.

Kết quả cho thấy nồng độ testosterone trong huyết thanh giảm đáng kể sau một thời gian thiếu hụt khoáng chất này. Khi lượng kẽm được bổ sung trở lại, nồng độ testosterone có xu hướng phục hồi.

Ngoài kẽm, rau dền còn chứa folate cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Những chất này có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Mướp đắng

Mướp đắng còn gọi là khổ qua là loại quả có vị đắng đặc trưng. Không phải ai cũng quen với hương vị này nhưng trong lĩnh vực dinh dưỡng, mướp đắng là thực phẩm được nghiên cứu khá nhiều.

Loại quả này chứa nhiều hợp chất sinh học tự nhiên như charantin, momordicin và các polyphenol. Những chất này được ghi nhận có hoạt tính chống oxy hóa và có thể tham gia vào quá trình điều hòa chuyển hóa trong cơ thể.

Nghiên cứu đăng trên Journal of Ethnopharmacology cho thấy chiết xuất từ mướp đắng có thể cải thiện một số chỉ số liên quan đến chức năng sinh sản ở mô hình chuột thí nghiệm. Các nhà khoa học cho rằng tác dụng này có thể liên quan đến khả năng giảm stress oxy hóa và cải thiện chuyển hóa trong cơ thể.

Bên cạnh đó, mướp đắng cũng chứa nhiều vitamin C - chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ tế bào trước các gốc tự do. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy vitamin C có thể góp phần bảo vệ tế bào tinh trùng khỏi tổn thương do oxy hóa.

Hành tây

Hành tây thường được xem là một loại gia vị hoặc nguyên liệu phụ trong các món ăn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy loại củ này chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe.

Hành tây là nguồn cung cấp quercetin phong phú. Đây là một flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Các chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do và hỗ trợ cân bằng các phản ứng sinh học trong cơ thể.

Một bài tổng hợp các nghiên cứu về hành tây được đăng trên Journal of Ethnopharmacology năm 2019 cho thấy chiết xuất từ hành tây có thể làm tăng nồng độ testosterone trong một số mô hình nghiên cứu trên động vật.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận sự cải thiện về số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng trong các thí nghiệm này.

Các nhà khoa học cho rằng những lợi ích ghi nhận có thể liên quan đến khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ lưu thông máu và thúc đẩy các quá trình chuyển hóa của những hợp chất sinh học trong hành tây.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào quyết định toàn bộ sức khỏe sinh lý nam giới. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân bằng, đa dạng rau củ, trái cây cùng các nguồn protein lành mạnh để cơ thể hoạt động ổn định.

Bên cạnh dinh dưỡng, lối sống cũng có vai trò đáng kể đối với sức khỏe sinh sản. Việc giữ cân nặng phù hợp, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và duy trì thói quen vận động thường xuyên đều góp phần hỗ trợ chức năng sinh lý và thể trạng tổng thể.