Cần biết: Những triệu chứng cảnh báo gan bắt đầu bị hư hại

Dân trí Bệnh viêm gan đang trở nên phổ biến trong cộng đồng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ tiến triển nặng.

Hầu hết các trường hợp viêm gan sẽ gây ra biến chứng nặng nếu tiếp tục tiến triển theo chiều hướng xấu mà không có hướng điều trị tích cực lẫn hợp lý. Mỗi loại có những đặc điểm khác nhau.

Viêm gan virus

Theo thống kê, trong thời kỳ khởi phát có tỉ lệ 3-5% người bệnh không hề có triệu chứng gì. Những trường hợp còn lại có thể ghi nhận các triệu chứng như:

- Vàng da, kèm theo đó là rối loạn tiêu hóa (chán ăn, sợ mỡ, buồn nôn, nôn, đau bụng, rối loạn đại tiện).

- Xuất hiện sốt nhẹ.

- Có thể xuất hiện đau khớp (khởi phát kiểu viêm khớp).

- Sổ mũi, đau họng, ho khan cùng với sốt.

- Mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ (kiểu khởi phát suy nhược thần kinh).

Các dấu hiệu khởi phát bệnh kể trên thường kèm theo sốt nhẹ hoặc vừa, đau tức vùng hạ sườn phải. Khi có các dấu hiệu trên cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tiến hành các xét nghiệm cần thiết phục vụ chẩn đoán bệnh.

Những dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, đau vùng hạ sườn phải cộng với các nốt sao mạch ở da mặt, cổ, ngực, lòng bàn tay son, có thể có gan to, lách to, chảy máu chân răng thì có thể nghĩ tới xơ gan. Trong trường hợp này, phải làm các xét nghiệm hóa sinh, thăm dò chức năng gan, soi ổ bụng, sinh thiết gan để xác định chẩn đoán.

Viêm gan do rượu

Diễn biến có thể ở mức độ gia tăng từ nhẹ đến nặng. Thể nhẹ thường không có triệu chứng nếu có thì chỉ là sự phát hiện bất thường men gan trong máu tăng cao. Một số trường hợp, trở nên mạn tính, gây phá hủy dần tế bào gan cuối cùng dẫn đến xơ gan.

Thể nặng hơn là có triệu chứng mệt mỏi, có dấu hiệu vàng da, đôi khi đau vùng gan. Đợt tấn công viêm gan cấp với biểu hiện: bệnh nhân nhanh chóng dẫn đến cơn hôn mê gan, vàng da sậm, rối loạn đông máu, suy giảm nhận thức, hôn mê, xuất huyết đường tiêu hóa, tỷ lệ tử vong cao.

Viêm gan do thuốc

Các triệu chứng của viêm gan do thuốc thường xuất hiện vài ngày hoặc vài tháng sau khi dùng thuốc. Các biểu hiện bệnh cũng giống hầu hết các loại viêm gan khác: mệt mỏi, chán ăn, sốt thường không cao, nước tiểu vàng sậm và vàng da. Cần lưu ý là dấu hiệu nước tiểu vàng sậm thường xuất hiện sớm trước khi có vàng da nên nếu thấy xuất hiện dấu hiệu này cần đi khám bệnh ngay để được phát hiện bệnh kịp thời. Tuy nhiên, cũng có nhiều loại thuốc được đào thải qua đường tiểu và làm nước tiểu sẫm màu nên khó phân biệt được sự thay đổi màu sắc nước tiểu là do thuốc hay do viêm gan.

Minh Nhật

Tổng hợp