Vì sao nhiều người đột quỵ, nhồi máu cơ tim trong dịp Tết?

Trong lúc tập thể dục, bà P.T.B. (60 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) có biểu hiện đau nhói ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi lạnh, được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Kết quả chụp mạch vành tại bệnh viện cho thấy, bệnh nhân tắc hoàn toàn đoạn gần của động mạch vành phải, hẹp đoạn giữa động mạch liên thất trước. Ê-kíp can thiệp tim mạch đã nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông dòng máu kịp thời cho bệnh nhân.

Đáng chú ý, khi ca bệnh nêu trên đang được can thiệp, khoa Cấp cứu tiếp nhận thêm ông L.V.T. (60 tuổi) trong tình trạng mệt mỏi, đau ngực sau xương ức. Qua thăm khám lâm sàng, điện tâm đồ và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ nhất.

Nam bệnh nhân cũng được can thiệp tim mạch khẩn trương. Hậu can thiệp và chăm sóc tích cực, ông giảm đau ngực, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân nhồi máu cơ tim điều trị tại bệnh viện thời điểm cận Tết (Ảnh: BV).

ThS.BS Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội Tim mạch, cho biết thời điểm Tết là giai đoạn nguy cơ cao đối với các biến cố tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp.

Thời tiết lạnh làm mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng, trong khi thói quen sinh hoạt thay đổi như thức khuya, ăn uống nhiều dầu mỡ, sử dụng rượu bia và gắng sức đột ngột có thể trở thành "chất xúc tác" khiến mảng xơ vữa trong mạch vành bong ra, gây tắc mạch cấp tính.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp ở giai đoạn đầu chỉ xuất hiện các triệu chứng mơ hồ như đau nhói ngực thoáng qua, tức ngực nhẹ, khó thở khi gắng sức… Khi người bệnh nhập viện muộn, tổn thương cơ tim đã lan rộng khiến việc điều trị trở nên phức tạp và nguy cơ biến chứng, thậm chí tử vong tăng cao.

Bác sĩ Vân phân tích, người cao tuổi, có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, người thừa cân, béo phì, hút thuốc, uống rượu thường xuyên, ít vận động... là nhóm có nguy cơ cao trong bệnh lý nhồi máu cơ tim.

Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch trong dịp lễ, Tết, người dân cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá; giảm chế độ ăn nhiều muối và chất béo, tăng rau xanh và trái cây; duy trì vận động nhẹ nhàng, đều đặn; ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng kéo dài.

Người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp cần uống thuốc đều đặn, theo dõi sức khỏe thường xuyên và thăm khám bác sĩ trước và sau Tết.

"Trong trường hợp có dấu hiệu đau ngực, khó thở, hoặc mệt mỏi đột ngột, hãy nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời", bác sĩ khuyến cáo.