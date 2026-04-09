YouTuber Đinh Lan kháng cáo kêu oan

Theo kế hoạch, ngày 15/4, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do bị cáo Đinh Thị Lan có đơn kháng cáo kêu oan.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND khu vực 7 (TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan mức án 1 năm 9 tháng tù.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bị cáo đã tự quay và đăng tải 6 video lên mạng xã hội. Nội dung các video này được xác định là sai sự thật.

Cơ quan chức năng cho rằng bị cáo biết rõ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không đúng sự thật nhưng vẫn đăng tải; đồng thời có hành vi xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, công khai thông tin thuộc bí mật đời sống riêng tư, bí mật gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Cấp sơ thẩm cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, do bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư đại diện cho bà Nguyễn Phương Hằng cho biết bà không yêu cầu bị cáo Lan bồi thường thiệt hại về tinh thần, danh dự.