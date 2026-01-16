Đinh Lan lĩnh 21 tháng tù vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 16/1, TAND khu vực 7 (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan (50 tuổi, chủ kênh YouTube Lan Đinh) mức án 1 năm 9 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Đinh Thị Lan (Ảnh: Xuân Duy).

Đối với việc bị cáo không nhận cáo trạng, quyết định xét xử, tòa cho rằng việc tống đạt các văn bản trên là hợp lệ, bà Lan không nhận là lỗi của bị cáo.

Tòa xác định, bị cáo Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bị cáo Lan đã sử dụng tài khoản nêu trên để tự ghi hình và đăng tải 6 clip lên không gian mạng.

Các video này được xác định có nội dung sai sự thật. Bị cáo biết rõ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không đúng sự thật, nhưng vẫn đăng tải; đồng thời có hành vi xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái với quy định của pháp luật.

Tại tòa, bị cáo Lan khai không đăng tải các clip lên mạng xã hội. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Bên cạnh đó, tòa ghi nhận cho bị cáo Lan một số tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội nên HĐXX không áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo đối với bà Lan.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan mức án 18-24 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tự bào chữa, bị cáo Đinh Thị Lan kêu oan, trình bày nhiều vấn đề liên quan tới vụ án.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo chấm dứt hành vi xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và gỡ bỏ toàn bộ clip trên mạng xã hội. Đồng thời, người bảo vệ cho biết bà Hằng đề nghị bị cáo Lan “buông bỏ sân si”.