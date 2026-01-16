Xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, Đinh Lan bị đề nghị 18-24 tháng tù

Sáng 16/1, TAND khu vực 7 (TPHCM)) tiếp tục xét xử bị cáo Đinh Thị Lan (50 tuổi, chủ kênh YouTube Lan Đinh) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong phần thủ tục, bị cáo Lan trình bày nhiều vấn đề và đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, tòa quyết định không chấp nhận yêu cầu của bà Lan.

Bị cáo Đinh Thị Lan (Ảnh: Xuân Duy).

Tại phần xét hỏi, bà Đinh Thị Lan không đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng kênh YouTube mang tên “Lan Đinh”, đường link youtube.com/@laning9888, không tồn tại 5 clip như cáo trạng quy kết. Đối với clip thứ 6, bị cáo thừa nhận có xuất hiện trên mạng xã hội nhưng không được đăng tải trên kênh YouTube nói trên.

Theo lời khai của bị cáo, các clip này được quay nhằm giải tỏa bức xúc cá nhân, không có mục đích đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó thiết bị lưu trữ các clip đã bị mất nên bị cáo không kiểm soát được việc các nội dung này xuất hiện trên mạng.

Bà Lan khai điện thoại để tại khu vực bếp của nhà mình nhưng bị mất. Người phụ nữ này cho biết gia đình cho thuê trọ, có 20 người sinh sống nên không biết ai đã lấy điện thoại của bị cáo.

Bị cáo Lan khai đã quen biết ông Huỳnh Uy Dũng từ năm 2008 trong quá trình làm việc. Thông qua mối quan hệ này, bị cáo mới có dịp gặp bà Nguyễn Phương Hằng. Đồng thời, người này khai không có mâu thuẫn với ông Dũng, bà Hằng.

Khi kiểm sát viên hỏi: "Ông Dũng, bà Hằng có cung cấp thông tin cho bà đăng tải không?, có hỏi ý kiến ông Dũng, bà Hằng không?", bị cáo Lan cho rằng bà chỉ làm video clip để giải tỏa bức xúc chứ không phát sóng nên không cần hỏi ai.

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Phương Hằng (Ảnh: Xuân Duy).

Tại tòa, luật sư Hồ Nguyễn Lễ (người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho vợ chồng bà Hằng) cho biết, đã thu thập một số chứng cứ, tài liệu về việc bị cáo xúc phạm thân chủ của mình và đã nộp cho cơ quan điều tra.

Về trách nhiệm dân sự, ông Lễ cho biết ông Dũng, bà Hằng, Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu không yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan bồi thường. Đối với phần hình sự, người bảo vệ cho bà Phương Hằng đề nghị HĐXX xét xử theo đúng quy định pháp luật.

Sau phần xét hỏi, đại diện VKS phát biểu quan điểm về xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với bị cáo Lan.

Theo đại diện VKS, bị cáo Đinh Thị Lan có thái độ khai báo quanh co, chối tội nhưng căn cứ xác định có đủ căn cứ chứng minh Đinh Thị Lan chính là người đăng tải các video nêu trên.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan mức án 18-24 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phiên tòa bắt đầu tranh luận.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bị cáo Lan đã sử dụng tài khoản YouTube nêu trên để tự ghi hình và đăng tải 6 clip lên không gian mạng.

Các video này được xác định có nội dung sai sự thật. Bị cáo biết rõ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không đúng sự thật, nhưng vẫn đăng tải; đồng thời có hành vi xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái với quy định của pháp luật.