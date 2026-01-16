Xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, YouTuber Đinh Lan hầu tòa

Ngày 16/1, TAND Khu vực 7 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (40 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phiên tòa do Thẩm phán Huỳnh Bá Hiệp làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND tham gia phiên tòa gồm ông Trần Quang Trung và bà Trần Thị Hải Huyền.

Bị cáo Đinh Thị Lan (Ảnh: Facebook nhân vật).

HĐXX đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng; Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, một điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng được triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người tham gia tố tụng khác.

Bị cáo Đinh Thị Lan không có luật sư bào chữa. Bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty Cổ phần Đại Nam có luật sư Hồ Nguyên Lễ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bị cáo đã sử dụng tài khoản này để tự ghi hình và đăng tải 6 video clip lên không gian mạng.

Cơ quan tố tụng xác định, các video trên chứa thông tin sai sự thật. Dù biết rõ nội dung chưa được kiểm chứng hoặc không đúng sự thật, bị cáo vẫn đăng tải; đồng thời có hành vi xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, công khai thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, hành vi của bị cáo Lan đã vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018 và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng bị xét xử về cùng tội danh vào năm 2024, bà Đinh Thị Lan được xác định là một trong 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.