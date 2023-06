Tạo hàng loạt tài khoản ảo để xúc phạm Công an Bình Dương

Ngày 23/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một để điều tra và xử lý Nguyễn Đức Tấn (SN 1996, ngụ phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí… và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nguyễn Đức Tấn (Ảnh: N.H.).

Theo hồ sơ, thông qua các trang mạng xã hội như: Tiktok, Facebook, Youtube… Tấn đã tạo nhiều tài khoản "ảo" để đăng tải 53 video, 179 hình ảnh có nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo và một số cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một điều tra và xác định được Nguyễn Đức Tấn chính là người lập ra các tài khoản trên.

Ngày 22/6, làm việc với cơ quan công an, Tấn thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.