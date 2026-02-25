Xúc phạm ban tổ chức giải bóng chuyền xã, chủ tài khoản Janin Phan bị phạt

Ngày 25/2, Công an xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) lập biên bản xử phạt hành chính đối với chị D.T.T. (trú tại xã Đức Thọ, chủ tài khoản Facebook Janin Phan) số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, chị T. dùng tài khoản Facebook đăng bài xúc phạm danh dự ban tổ chức giải bóng chuyền mừng xuân 2026 do UBND xã Đức Thọ tổ chức, thu hút nhiều lượt tương tác.

Lực lượng chức năng làm việc với người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ An ninh Công an xã Đức Thọ xác minh chủ tài khoản nêu trên là chị T. nên mời đến làm việc. Cơ quan công an xác định người phụ nữ có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội.

Cơ quan công an đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, chưa kiểm chứng nhằm tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng uy tín, quyền lợi hợp pháp của tổ chức và cá nhân; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.