Xử lý người đăng tải nội dung cổ súy mê tín dị đoan

Ngày 24/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để lan truyền các nội dung mê tín dị đoan, cổ súy hủ tục lạc hậu có xu hướng gia tăng, với nhiều hình thức ngày càng tinh vi, phức tạp.

Nhiều đối tượng sử dụng các chiêu trò như xem bói online, giải hạn từ xa, cúng lễ qua mạng, gọi hồn - trừ tà để đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân, gây hoang mang dư luận.

Công an xã Minh Thọ làm việc với N.K.A. (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Minh Thọ phát hiện tài khoản Facebook “N.D.K.A” thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, cổ súy mê tín dị đoan.

Cơ quan công an xác định chủ tài khoản là N.K.A. (SN 2003, trú tại thôn Bồ Trang 1, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên).

Ngày 15/1, Công an xã Minh Thọ triệu tập N.K.A. đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm và đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Cùng ngày, Công an xã Minh Thọ báo cáo vụ việc với phòng chức năng, hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.K.A. theo quy định pháp luật.

Công an xã Minh Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia mạng xã hội, không đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ các nội dung mê tín dị đoan, phản khoa học dưới mọi hình thức.

Thời gian tới, lực lượng công an xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.