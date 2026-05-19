Thiếu nữ bán hết trang sức và xe máy rồi hoang báo bị 5 người cướp

Ngày 19/5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang làm việc với N.N.O. (19 tuổi, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. ‎

Trước đó tối 16/5, O. đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo về việc mình bị cướp tài sản. Theo đó khoảng 17h15 cùng ngày, O. điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu kênh số 5, thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên cùng một phụ nữ giọng Bắc đi trên 3 xe mô tô chặn đường, đe dọa và cướp tài sản.

O. báo mình bị cướp tại cầu Kênh số 5, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang (Ảnh: Công an cung cấp).

Thiếu nữ này cho biết đã bị cướp một xe mô tô, một đôi bông tai, một sợi dây chuyền vàng 18K, một điện thoại di động cùng 1,5 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản khoảng 42 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tế tiến hành điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ liên quan. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, đối chiếu các dấu vết và lời khai của O., lực lượng công an phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn không phù hợp với nội dung trình báo.

Sau thời gian kiên trì đấu tranh, O. thừa nhận không xảy ra vụ cướp như đã khai báo. Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cô gái đã mang số tài sản trên đi bán rồi dựng lên vụ cướp giả, báo công an.