Xử phạt người phụ nữ chia sẻ video sai sự thật do AI tạo

Ngày 10/3, Công an phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định xử phạt bà H.T.H. (SN 1971, trú tại phường Hoành Sơn) 7,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Người phụ nữ trước đó sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua video được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (Al) do trang phản động ở nước ngoài đăng tải.

Lực lượng chức năng làm việc với người phụ nữ có hành vi vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi được cơ quan công an mời làm việc, người này thừa nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội nên dẫn đến vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, bà H. đã viết cam kết không tái phạm và gỡ bỏ nội dung sai sự thật.

Theo cơ quan chức năng, trước thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động phát tán thông tin xuyên tạc, tin giả nhằm gây hoang mang trong nhân dân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.