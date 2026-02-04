Người phụ nữ bị xử phạt vì tin nhắn "tiết canh dê nhưng pha cả tiết lợn"

Sáng 4/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị N.T.V. (SN 1992, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) do truyền tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

​Ngày 10/1, chị V. nhắn tin vào nhóm bạn trên nền tảng mạng xã hội Zalo với nội dung hàng xóm ăn tiết canh dê tại một nhà hàng ở phường Thành Sen, sau đó có triệu chứng nôn, nổi mẩn khắp người, nhập viện cấp cứu.

Cơ quan công an làm việc với người phụ nữ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn, phải ra Hà Nội cấp cứu, nôn ra máu, nguy kịch, sợ không qua khỏi. "Tiết canh dê nhưng pha cả tiết lợn vào", chị này thông tin với nhóm bạn. Nội dung này sau đó gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, bệnh nhân sau khi chuyển tuyến ra Hà Nội điều trị, kết quả xét nghiệm xác định bị viêm não mô cầu, không phải nhiễm khuẩn liên cầu lợn.

Phía nhà hàng bán các món ăn từ thịt dê bức xúc cho rằng hành vi đăng tin sai sự thật của chị V. gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hoạt động kinh doanh của họ.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị V. thừa nhận hành vi vi phạm và đã gỡ bỏ các nội dung sai sự thật.