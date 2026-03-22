Xử phạt 2 người rao bán “suất ngoại giao” nhà ở xã hội trên Facebook

Ngày 22/3, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải các bài viết rao bán, chuyển nhượng “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất mua sớm” các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội.

Qua xác minh, chủ đầu tư các dự án khẳng định không thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng hay ủy quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thực hiện giao dịch đối với các căn hộ nhà ở xã hội. Do đó, các thông tin rao bán “suất chắc mua”, “suất nội bộ”… lan truyền trên mạng là sai sự thật.

Nội dung bài đăng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cơ quan chức năng đã làm việc với 2 chủ tài khoản Facebook là Đ.Đ.Đ. (56 tuổi) và N.V.T. (36 tuổi, cùng trú tại Hà Nội). Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận đăng tải các bài viết rao bán “suất nhà ở xã hội” nhằm thu hút người có nhu cầu.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin liên quan đến nhà ở xã hội trên mạng xã hội. Các bài đăng quảng cáo “suất nội bộ”, “bao làm hồ sơ”, “bao đậu” thực chất là chiêu trò nhằm lừa đảo, trục lợi.

Người dân không nên chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ cho các cá nhân, tổ chức không rõ ràng; đồng thời cần tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội thông qua cơ quan chức năng hoặc chủ đầu tư chính thức.

Khi phát hiện các hành vi rao bán, môi giới nhà ở xã hội trái quy định trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được xử lý theo quy định.