Xử lý đối tượng đăng video bốc đầu xe máy lên mạng để tăng tương tác

Ngày 13/11, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa phát hiện và xử lý một đối tượng đăng tải video bốc đầu xe máy trên mạng xã hội Facebook.

Qua xác minh, công an xác định N.D.K. (26 tuổi), trú tại xã Trung An, huyện Vũ Thư, là đối tượng dùng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải video hai nam thanh niên điều khiển xe máy di chuyển bằng một bánh sau, không đội mũ bảo hiểm, đi xe lạng lách.

Tại cơ quan công an, K. khai đã lấy video trên mạng internet, rồi đăng tải lên Facebook cá nhân của mình nhằm mục đích tăng tương tác, lượt theo dõi và thu hút người xem.

Theo công an, hành vi của K. là vi phạm pháp luật về cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.

Sau khi được công an tuyên truyền, nhắc nhở, K. đã nhận thức được hành vi của mình, đồng thời chủ động gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an xác định, hành vi điều khiển xe máy đi bằng một bánh là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.