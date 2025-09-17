Xét xử đường dây “hô biến” 250.000m2 đất công thành đất tư ở TPHCM

Ngày 17/9, TAND TPHCM (cơ sở 1, khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đưa và môi giới hối lộ; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng để trục lợi.

HĐXX triệu tập 17 bị cáo cùng hơn 20 luật sư và những người có nghĩa vụ liên quan. Trong đó, Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, ngụ TP Vũng Tàu, lao động tự do) bị cáo buộc cùng đồng phạm làm giả hồ sơ, chứng từ để hợp thức hóa hơn 250.000m2 đất công thành đất cá nhân.

Quang cảnh phiên tòa xét xử sáng 17/9 (Ảnh: Phú Việt).

Nhiều bị cáo là cán bộ, công chức từng công tác tại các cơ quan Nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) như: Nguyễn Văn Tú (Văn phòng HĐND-UBND TP Bà Rịa), Nguyễn Văn Tý (nguyên chuyên viên Phòng Kinh tế TP Vũng Tàu), Phạm Thị Kim Loan (Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bà Rịa), Đào Việt Anh (Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu)… Ngoài ra còn có các bị cáo là doanh nhân, lao động tự do, trong đó có Phạm Công Tuyến - người tố giác vụ việc.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023, sau khi bị tố cáo, Thanh cùng đồng bọn mượn 55 bộ hồ sơ đất công gốc để sao chụp, rồi tráo đổi, chiếm đoạt 291 tài liệu. Bằng giấy tờ giả, nhóm này lừa bán 11 thửa đất (163.500m2) cho Tuyến, chiếm đoạt hơn 174 tỷ đồng, đồng thời gán nợ 30.000m2 đất khác, thu thêm 1,75 tỷ đồng. Sau đó, Tuyến còn giao cho Thanh làm thủ tục cấp “sổ đỏ”, chuyển hơn 45 tỷ đồng để “bôi trơn” cho một số cán bộ.

Quá trình điều tra xác định, nhiều bị cáo đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian đưa hối lộ với số tiền hàng chục tỷ đồng, một phần được rửa tiền qua đầu tư bất động sản.

Trước đó, ngày 23/6, trong một vụ án khác, Nguyễn Văn Thanh từng bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả và Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.