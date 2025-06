Cảnh sát phát hiện gần 240 bộ quần áo và 29 con trâu không rõ nguồn gốc

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin về việc đơn vị bắt giữ xe tải vận chuyển gần 240 bộ quần áo không có hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, vào lúc 13h40 ngày 11/6, cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý thị trường phát hiện ô tô tải do tài xế Trần Văn Quân (SN 1987, trú tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở quần áo không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển gần 240 bộ quần áo trị giá khoảng 70 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Tổ công tác sau đó lập biên bản và bàn giao vụ việc cho đơn vị quản lý thị trường xử lý theo quy định.

Cũng tại Hà Tĩnh, khuya 9/6, trên tuyến đường tránh thị xã Kỳ Anh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ quốc lộ 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh) dừng kiểm tra ô tô tải do tài xế Hồ Cảnh Tam (SN 1987, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Ô tô tải chở 29 con trâu không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát phát hiện trên xe đang vận chuyển 29 con trâu. Tại thời điểm đó, tài xế không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch đối với số trâu nói trên.

Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra, xử lý.