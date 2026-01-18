Tạm giữ tài xế xe khách tự gây tai nạn trên quốc lộ 6 khiến 3 người tử vong

Chiều 18/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra tại địa bàn xã Chiềng Hặc.

Theo cảnh sát, nguyên nhân vụ tai nạn là do Nguyễn Văn Hướng khi điều khiển ô tô khách BKS 26F-008.xx đi trên quốc lộ 6 gặp đoạn đường cong cua sang phải, mặt đường trơn ướt không bảo đảm tốc độ an toàn khiến ô tô trượt lết trên mặt đường rồi lao xuống lề đường bên phải.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự trong thời hạn 3 ngày đối với tài xế Nguyễn Văn Hướng về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 4h25 ngày 17/1, tài xế Nguyễn Văn Hướng (43 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La) điều khiển ô tô khách biển số 26F-008.xx lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội - Sơn La khi đi đến địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La tự gây tai nạn, lao xuống cống thoát nước bên phải đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người chết, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, 2 lái xe, 2 phụ xe).

Nguyễn Văn Hướng tại trụ sở công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với hai lái xe không phát hiện cồn và ma túy. Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, khi điều khiển phương tiện trong điều kiện trời mưa, đường trơn ướt tài xế cần chủ động kiểm tra kỹ điều kiện an toàn của xe trước khi di chuyển.

Đồng thời, công an cũng lưu ý, tài xế cần điều khiển xe đi với tốc độ thấp, bật đèn sương mù, đèn gầm, luôn giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước.

Công an tỉnh Sơn La cũng lưu ý, đối với người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện cần mặc áo mưa gọn gàng, giữ khoảng cách an toàn, tránh đi song song với các phương tiện lớn hơn.