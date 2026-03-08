Xe khách chở quá 28 người, chủ và tài xế bị phạt gần 200 triệu đồng

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về việc xử lý một xe khách vi phạm các quy định về an toàn giao thông như chở quá số người quy định và không có lệnh vận chuyển.

Xe khách mang biển số 61H-182.xx, do tài xế N.D.D. (SN 1982, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đã bị lực lượng CSGT Quảng Trị kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm.

Phương tiện liên quan đến vụ việc (Ảnh: Cảnh sát giao thông Quảng Trị).

Phương tiện nêu trên chở tới 53 người, vượt quá 28 người so với số lượng cho phép theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (chỉ được phép chở 25 người). Ngoài ra, xe khách này hoạt động theo tuyến cố định nhưng không xuất trình được lệnh vận chuyển.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế D. về các hành vi chở quá số người quy định và vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển.

Cơ quan chức năng lập biên bản, xử lý tài xế vi phạm (Ảnh: Cảnh sát giao thông Quảng Trị).

Với các vi phạm này, tài xế D. đã bị xử phạt hành chính 43,5 triệu đồng và bị trừ 12 điểm trên giấy phép lái xe. Chủ xe khách cũng bị phạt 153 triệu đồng vì hành vi giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm và không cấp lệnh vận chuyển cho lái xe. Ngoài ra, phương tiện xe khách này sẽ bị tước phù hiệu từ 1 đến 3 tháng.