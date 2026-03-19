Xác định lai lịch du khách nước ngoài đâm trọng thương công an ở Lâm Đồng

Ngày 19/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ nam du khách nước ngoài liên quan vụ dùng hung khí tấn công Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm, cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tại phường Mũi Né.

Danh tính nghi phạm là Damian Shrimanker (34 tuổi, công dân Vương quốc Anh).

Nghi phạm Damian Shrimanker bị lực lượng công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng ngày, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm. Tại đây, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm trong lúc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, như Dân trí thông tin, tối 18/3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né) xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy do du khách nước ngoài điều khiển và một ô tô. Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã lớn tiếng.

Người thân Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm nhận quà thăm hỏi từ lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Nhận tin báo, tổ công tác Công an phường Mũi Né có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc. Tại đây, nam du khách nước ngoài dùng hung khí tấn công Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm, làm người này bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nghi phạm lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Lực lượng công an sau đó truy xét, bắt giữ nghi phạm khi anh này di chuyển đến xã Tân Minh, cách hiện trường vụ việc hơn 70km.