Xả trộm chất thải xuống sông Tô Lịch, 3 người bị bắt giữ

Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt giữ Nguyễn Khắc Đạo (43 tuổi), Chu Thị Vang (42 tuổi) và Nguyễn Duy Cường (30 tuổi) để điều tra về hành vi vụ xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ba đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, khoảng 3h ngày 5/9, Ban quản lý dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện lượng lớn chất thải được xả trực tiếp vào hố ga đối diện số 584 đường Láng (phường Láng), chảy thẳng ra sông, bốc mùi hôi thối và làm hư hại hạ tầng thoát nước.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định xe bồn biển số 30L-573.96 của Công ty TNHH vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội là chiếc xe xả chất thải.

Xe bồn xả thẳng chất thải xuống sông Tô Lịch (Ảnh: Công an cung cấp).

Công ty này do vợ chồng Đạo, Vang thành lập năm 2018, nhưng không có giấy phép xử lý chất thải. Rạng sáng cùng ngày, theo chỉ đạo của Đạo, lái xe Cường đã hai lần mở hố ga, xả toàn bộ chất thải chưa xử lý xuống sông Tô Lịch.

Tại trụ sở công an, các đối tượng thừa nhận hành vi. Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.