Hà Nội trang trí chậu hoa che ống dẫn nước, lắp máy sục khí ở sông Tô Lịch

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 23/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã cho lắp giàn sắt, trang trí nhiều cây cảnh, chậu hoa tại khu vực đầu sông Tô Lịch ở đường Hoàng Quốc Việt - nơi đặt đường ống dẫn nước từ hồ Tây vào sông.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Ban nông nghiệp chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các hạng mục kè bờ sông, hè phố, lan can… đảm bảo chất lượng, mỹ thuật.

Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu có giải pháp hoàn chỉnh các cửa xả, họng xả hai bên sông, đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở và ống dẫn nước từ hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch.

Các giải pháp hoàn chỉnh đảm bảo mỹ quan đô thị như đặt chậu cây xanh, trồng cây khóm, cây bụi che chắn vị trí các cửa xả, đường ống dẫn nước…, theo yêu cầu của lãnh đạo Hà Nội.

Nhiều cây cảnh, chậu hoa được trang trí ở xung quanh 2 ống dẫn nước tại khu vực đầu sông Tô Lịch - nơi nước từ hồ Tây bắt đầu vào sông (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Những ngày qua, Công ty thoát nước Hà Nội cũng đã lắp đặt thí điểm 2 máy sục khí trên sông Tô lịch sau khi sông được nạo vét bùn và bổ cập nước từ 2 nguồn là hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

2 máy sục khí và các bè thủy sinh được lắp đặt tại thượng lưu và hạ lưu cầu 361. Mục đích lắp đặt vận hành nhằm tăng ô xy trong nước sông để tăng khả năng tự làm sạch nước, tạo sự sống cho các sinh vật cá, thủy sinh và tạo cảnh quan môi trường.

Máy sục khí được lắp thử nghiệm trên sông Tô Lịch (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Nguồn đầu tư thử nghiệm 2 máy sục khí này bằng các vật tư thiết bị và kinh phí của Công ty thoát nước, sau khi vận hành, theo dõi sẽ có đánh giá và nhân rộng nếu được thành phố đồng ý.

Theo ghi nhận, những ngày gần đây, một số công nhân đang thực hiện khoan thăm dò địa chất dọc sông Tô Lịch để chuẩn bị cho dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông.

Các công nhân khoan thăm dò địa chất dọc sông Tô Lịch (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Tại kỳ họp thứ 26 dự kiến diễn ra vào ngày 29/9, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

UBND TP Hà Nội dự kiến khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến sẽ xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.

Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ. Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác...

UBND TP Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 4.665 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội đề xuất loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất. Theo đó, vị trí, diện tích quỹ đất dự kiến để thanh toán có diện tích khoảng 94ha tại xã Phúc Thịnh, trong đó diện tích đất thương phẩm là 47,6ha (đất ở là 36,9ha, đất thương mại dịch vụ là 10,7ha).

Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch từ quý III/2025 đến quý III/2027.

Bên cạnh việc bổ cập nước từ hồ Tây, sáng 20/9, nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá bắt đầu được dẫn qua kênh riêng về sông Tô Lịch tại đập dâng Thanh Liệt, bổ sung khoảng 230.000m3/ngày đêm.

Nước bổ cập từ Nhà máy Yên Xá và hồ Tây sẽ giữ mực nước sông Tô Lịch ổn định ở mức 3,5m.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ cập thêm nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch.