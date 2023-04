Vừa rời trường giáo dưỡng, "đạo chích" 18 tuổi lại sa lưới công an

Ngày 24/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an thị xã Quảng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Mã Khắc Trường (18 tuổi, ở phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, rạng sáng 14/4, Công an thị xã Quảng Yên bắt quả tang Trường đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ là các khung sàn sân khấu bằng kim loại của ngôi đình Yên Giang (phường Yên Giang).

Mã Khắc Trường cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Công an xác định Trường có tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, là người được giáo dục trong trường giáo dưỡng và vừa trở về địa phương.

Dù vậy, nam thanh niên không hề hối cải mà thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, nghiện chơi game.

Trường khai nhận còn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là các khung sàn sân khấu của đình Yên Giang rồi bán lấy tiền chi tiêu, sinh hoạt, chơi game.

Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng gồm 28 khung sàn sân khấu bằng kim loại với tổng trị giá gần 6 triệu đồng. Phương tiện Trường sử dụng đi gây án và vận chuyển tài sản trộm cắp gồm 2 xe máy và một xe cải tiến ba bánh, cũng bị công an tạm giữ.