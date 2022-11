Nhóm đạo chích thực hiện 25 vụ trộm ở nhà thờ

Ngày 24/11, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đơn vị phối hợp công an một số địa phương phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng chuyên đột nhập các cơ sở thờ tự, tôn giáo thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh.

6 đối tượng trong nhóm đạo chích chuyên đột nhập cơ sở thờ tự trộm tài sản vừa bị công an bắt giữ (Ảnh: H.C).

Hiện công an đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Tú (SN 2000), Nguyễn Tiến Kiên (SN 2000), Nguyễn Xuân Đạt (SN 2004), Lê Đức Quang (SN 2001), N.T.T. (SN 2006) và N.H.V. (SN 2007), đều trú tại huyện Nghi Lộc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian 2 tháng qua, nhóm đạo chích này đã gây ra 25 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa, nhà thờ trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cá biệt, có đêm chúng thực hiện đến 3 vụ ở nhà thờ.

10 két sắt của cơ sở thờ tự tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã bị nhóm trộm này đục phá để lấy cắp tiền (Ảnh: H.C).

Mặc dù các đối tượng còn ít tuổi nhưng thực hiện các vụ trộm cắp được lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Sau khi quan sát kỹ địa hình, lợi dụng đêm tối, các đối tượng đột nhập vào các cơ sở thờ tự ít người trông coi, sử dụng thiết bị cắt, phá két sắt, hòm công đức trộm khoảng hơn 300 triệu đồng.

Công cụ được trang bị để phá két sắt (Ảnh: H.C).

Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ khởi tố 6 đối tượng kể trên về tội "Trộm cắp tài sản".