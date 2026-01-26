Vừa ra tù lại bị bắt vì “không tha thứ cho hàng xóm”

Ngày 26/1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tôn Thất Vinh (44 tuổi, trú tại xã Diên Lạc) để điều tra về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cơ quan công an, tháng 12/2024, ông Vinh có hành vi gây thương tích đối với hàng xóm là ông H.M.T.. Sau đó, Tòa án nhân dân khu vực 3 (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Vinh một năm tù giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tôn Thất Vinh (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Tháng 12/2025, sau khi chấp hành xong án phạt, Vinh trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, do vẫn còn thù hằn chuyện trước đây, người này nhiều lần lợi dụng việc uống rượu bia để sang nhà ông T. gây sự, đe dọa.

Đỉnh điểm vào ngày 8/1, sau khi uống rượu bia, Vinh sang nhà hàng xóm chửi bới, dùng đá ném vỡ cửa kính 2 bên ô tô tải của ông T. đang đỗ trong sân, gây thiệt hại tài sản cho hàng xóm.

Đến ngày 13/1, Vinh tiếp tục uống bia rồi cầm dao sang nhà ông T. tìm ông này đuổi đánh.