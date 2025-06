Giật sập cửa nhà hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke: Có thể xử lý 2 tội danh?

Công an TPHCM đang tạm giữ Bùi Hữu Khánh (45 tuổi, ở quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, tối 22/6, anh Trần Việt Ân (39 tuổi, ở quận Bình Tân) đi làm về thì nghe tiếng hát karaoke ồn ào từ xưởng may kế bên do Khánh làm chủ nên đã gọi điện, đề nghị ông Khánh nhắc nhân viên điều chỉnh nhưng Khánh khi đó đang ngồi nhậu đã tỏ thái độ bực tức, bỏ về để sang nhà tìm anh Ân.

Trước cửa nhà anh Ân, Khánh chửi bới, ném túi rác trước nhà lên camera giám sát rồi dùng tay đẩy mạnh khiến bản lề cổng sắt bị bật, cánh cửa đổ sập xuống đường, gây tiếng động lớn. Sau đó, Khánh tiếp tục lớn tiếng, gọi anh Ân nhưng không ai ra nên đối tượng rời đi.

Với diễn biến hành vi như trên, đối tượng Khánh có thể phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật là thắc mắc của nhiều độc giả.

Khoảnh khắc Khánh ném túi rác, giật sập cửa nhà anh Ân (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành vi của Khánh thể hiện thái độ ngông nghênh, vô văn hóa, coi thường pháp luật. Với những hành vi đã thực hiện, đối tượng đã xâm phạm tới 2 khách thể được pháp luật bảo vệ và có thể bị xem xét trách nhiệm về 2 tội danh khác nhau theo Bộ luật Hình sự 2015.

Thứ nhất, với nhóm hành vi gồm chửi bới, lớn tiếng trước cổng nhà anh Ân và ném túi rác vào camera an ninh, đây là hành vi được thực hiện tại nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng tới cuộc sống của những người xung quanh và xâm phạm tới một khách thể được pháp luật bảo vệ là trật tự công cộng.

Bởi vậy, việc công an tạm giữ người này để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng là có cơ sở. Trong trường hợp bị xử lý hình sự, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt có thể áp dụng với đối tượng Khánh là phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Bùi Hữu Khánh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Thứ hai, với hành vi giật sập cánh cửa nhà hàng xóm, đây là hành vi xâm phạm tới khách thể là quyền tài sản của công dân. Đối với hành vi này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định để xác minh mức độ thiệt hại tài sản của gia đình anh Ân, từ đó làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp lý.

Cụ thể, theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác mà tổng giá trị tài sản thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Khung hình phạt người phạm tội có thể đối diện là phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp giá trị tài sản thiệt hại chưa đạt mức 2 triệu đồng và hành vi cũng không thuộc các trường hợp quy định theo Điều 178 Bộ luật này, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.