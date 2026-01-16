Lộ danh tính người đàn ông che ô đập phá ô tô ở Nghệ An

Ngày 16/1, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết đã đấu tranh làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1967, trú tại khối 15, phường Trường Vinh).

Trước đó sáng 12/1, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của anh L.Đ.C. (SN 1995, trú tại xã Hải Lộc, Nghệ An) về việc ô tô của anh đậu trước căn nhà thuê tại đường Phan Đăng Lưu (phường Trường Vinh) bị kẻ xấu đập phá gây hư hỏng.

Công an lấy lời khai ông Nguyễn Văn Sơn (Ảnh: Thủy Linh).

Camera an ninh trước nhà anh C. ghi lại, khoảng 5h40 cùng ngày, một người đàn ông cầm ô che đầu, mặt, đi đến vị trí ô tô, dùng vật cứng liên tiếp đập mạnh vào kính lái và 2 đèn xe. Hậu quả, chiếc xe bị nứt vỡ kính lái và hỏng toàn bộ cụm đèn phía trước.

Quá trình xác minh tin báo và các mối quan hệ xã hội chủ xe, công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Sơn. Sơn cũng chính là hàng xóm sống bên cạnh căn nhà anh C. thuê.

Tại cơ quan công an, ban đầu Sơn quanh co, chối tội, không hợp tác nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản. Người đàn ông này khai do có mâu thuẫn cá nhân nên dùng xà cạy đập phá ô tô của anh C..

Ông Sơn che ô, dùng thanh xà cạy để phá hoại tài sản của hàng xóm (Ảnh: Đ. Cương).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh L.Đ.C. cho biết, trước đêm xảy ra vụ việc anh có ý kiến góp ý với gia đình ông Sơn về việc mở karaoke quá to, kéo dài đến đêm khuya gây ồn ào và ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của hàng xóm.

Công an phường Trường Vinh đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.