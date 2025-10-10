Người đàn ông đâm thủng bụng hàng xóm vì 3 con vịt chết

Sáng 10/10, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Bồng (62 tuổi, trú tại thôn Hưng Lộc, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, từ cuối tháng 7, Bồng nuôi khoảng 80 con vịt tại khu vực gần nhà. Do hạn hán, người đàn ông này nhiều lần lùa đàn vịt xuống ao của hàng xóm là ông H.T.T. (71 tuổi) để tìm nước. Hai bên phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Nguyễn Đình Bồng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Viện kiểm sát cung cấp).

Trưa 4/10, sau khi đi uống rượu về, Bồng phát hiện 3 con vịt bị chết bất thường. Nghi ngờ ông T. bỏ thuốc độc, Bồng điều khiển xe máy sang nhà hàng xóm để chất vấn.

Hai bên tiếp tục cãi vã. Trong lúc nóng giận, Bồng mở cốp xe lấy con dao nhọn đâm vào vùng bụng ông T.. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tổn thương sức khỏe 34%.

Sau khi gây án, Nguyễn Đình Bồng đến Công an xã Thiên Cầm đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.