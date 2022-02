Vừa hoạt động lại, quán karaoke đã đón khách thác loạn với ma túy

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 12/2, Công an phường Trường An (TP Huế) kiểm tra hành chính quán karaoke BigZero (số 106 đường Đặng Huy Trứ), bắt quả tang tại phòng 403 có 6 khách đang hát và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các khách hát và chơi ma túy trong quán karaoke BigZero, TP Huế (Ảnh: Công an TP Huế).

Tại phòng này, công an cũng thu giữ một lượng ma túy tổng hợp gồm 0,58 gam Ketamin và 0,19 gam MDMA.

Công an phường Trường An sau đó đã bàn giao vụ việc và các đối tượng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Huế thụ lý theo thẩm quyền.

Trong ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Huy (sinh năm 1998), Nguyễn Thanh Đức (SN 1995), Huy Tiến (SN 1995, cùng trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, từ ngày 11/2, Thừa Thiên Huế đã cho phép mở lại các dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử, xông hơi, massage, spa… nhưng vẫn tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường.