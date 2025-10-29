Vụ truy nã quốc tế vợ chồng đại gia TPHCM: Đề nghị truy tố 2 tội danh

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Trần Nguyên Bình (43 tuổi) và vợ là bà Đỗ Thùy Nhung (44 tuổi, cùng ngụ TPHCM) về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. 17 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ án, ông Bạch Đức Lữu (52 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục thú y Vùng VI), Trần Trung Nhân (51 tuổi, cựu Trưởng trạm kiểm dịch động vật), Lý Hoài Vũ (54 tuổi, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục thú y vùng VI) và 2 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Riêng bị can Phạm Trung Trực (39 tuổi, chuyên viên Cục Thú y) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng doanh nhân Trần Nguyên Bình đã thành lập 6 công ty cùng hoạt động tại một địa chỉ ở phường Hiệp Bình (TPHCM). Mục đích của các công ty này là nhập khẩu sản phẩm động vật để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Vợ chồng ông Bình đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi gian dối, bao gồm làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch hàng nhập khẩu và kê khai sai thông tin về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Họ đã khai báo gian dối loại hàng hóa để nhập khẩu trái phép 2 lô hàng bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ Pháp, trị giá 6,5 tỷ đồng. Đây là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Từ năm 2018 đến khi vụ án bị khởi tố, Bình và Nhung đã chỉ đạo nhân viên làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch và khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng là từ Hungary. Hai bị can đã nhập khẩu trót lọt 762 lô hàng, trị giá 1.800 tỷ đồng (kết luận điều tra bổ sung tăng 150 lô hàng và tăng hơn 317 tỷ đồng).

Để thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu lậu, vợ chồng ông Bình đã móc nối và đưa hối lộ cho lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục thú y vùng VI. Cụ thể, họ đã nhiều lần đưa tiền cho Trần Trung Nhân, Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện thuộc Chi cục thú y vùng VI, tổng cộng 2,9 tỷ đồng.

Ông Bạch Đức Lữu (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tiền, Nhân đã chia lại cho ông Bạch Đức Lữu, Chi cục trưởng Chi cục thú y vùng VI, khoảng 40%, chia cho Lý Hoài Vũ, Phó chi cục trưởng, khoảng 30%, và chia cho các kiểm dịch viên trạm 5-7 triệu đồng/người/tháng. Phần còn lại Nhân giữ cho mình.

Ông Nhân cũng nhận tiền từ nhiều doanh nghiệp khác và chia lại cho ông Lữu 2,1 tỷ đồng, cùng một số đồng nghiệp khác.

Ngày 31/8/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Tuy nhiên, tại thời điểm khởi tố, vợ chồng Bình đã xuất cảnh.

Vì vậy, Công an TPHCM đã quyết định truy nã hai bị can này và đề nghị Bộ Công an ra thông báo truy nã quốc tế. Đồng thời, nhà chức trách đã niêm yết quyết định khởi tố, quyết định truy nã đối với vợ chồng ông Bình.