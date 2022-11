Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Cha mẹ Diễm My lên tiếng tại phiên tòa phúc thẩm

Sáng 2/11, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Tùng Vân và nhiều người làm chứng, người có quyền lợi liên quan vắng mặt. Tuy vậy, đại diện VKSND cho rằng việc vắng mặt những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc.

Các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai hầu tòa phúc thẩm (Ảnh: X.H).

Sau khi hội ý, HĐXX tiếp tục phiên tòa vì cho rằng sự vắng mặt của bị cáo Lê Tùng Vân và những người liên quan không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án.

Bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cho biết đều không rút đơn kháng cáo.

Đại diện luật sư của các bị cáo đề nghị tòa xem xét cho bà Cao Thị Cúc được vắng mặt trong phiên tòa vì vấn đề sức khỏe. Bà Cúc cũng cho biết sức khỏe đã giảm sút nhiều trong thời gian qua. HĐXX chấp thuận cho bà Cúc ra nghỉ tại phòng y tế, khi có yêu cầu sẽ triệu tập.

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (Ảnh: X.H).

Theo cáo buộc, nhóm người sống ở Tịnh thất Bồng Lai được ông Lê Tùng Vân chỉ đạo đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc. Việc này nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo…

Chứng cứ trong vụ án này là 5 clip đã đăng tải công khai trên 2 kênh Youtube do nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai lập ra, quản lý và sử dụng...

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã trình chiếu 5 clip để các bị cáo xem lại hành vi phạm tội. Tuy vậy, các bị cáo cho rằng không xác định được clip này có đúng hay không, đồng thời, không thừa nhận các hành vi phạm tội.

Bà Cúc được cho ra phòng y tế nghỉ ngơi về vấn đề sức khỏe (Ảnh: X.H).

Đại diện Công an huyện Đức Hòa cho rằng, các clip được nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai đăng lên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Công an huyện. Đồng thời, đề nghị HĐXX xử phạt nghiêm minh các bị cáo để thể hiện tính răn đe.

Tại tòa hôm nay, cha mẹ của Võ Thị Diễm My cũng khẳng định, ngày 12/12/2019, Công an huyện Đức Hòa đã mời họ tới trụ sở làm việc và sau đó khuyên Diễm My về cùng với gia đình. Thông tin Diễm My bị "bắt cóc" là không đúng.

Đến 11h30 phiên tòa tạm nghỉ và sẽ bắt đầu xét xử lại vào lúc 13h30.